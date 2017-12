Forchheim: Im Kolpinghaus pulsiert bald die Kultur

FORCHHEIM - Ulli Raab kündigt Großes an. Und der Vorsitzende des Jungen Theaters Forchheim (JTF) fügt hinzu: "Spüren Sie den Kulturpuls?" Eine rhetorische Frage — angesichts von über 15 Musik-, Theater-, Kunst-, Kabarett- und Varieté-Veranstaltung, die das JTF kommendes Frühjahr im Kolpinghaus auf die Beine stellen will.

Das altehrwürdige Kolpinghaus wird im Frühjahr für 17 Tage Austragungsort einer neuen und innovativen Großveranstaltung: der "Kulturpuls" des Jungen Theaters Forchheim. © Roland Huber



Feuilleton und Forchheim, das gibt immer wieder Anlass zu Diskussionen. Das Angebot an der Kulturtheke der Stadt wird oft als mager und eintönig empfunden. Impulse sind gefragt – und das JTF antwortet nun mit einem starken „Kulturpuls“: So heißt die Großveranstaltung, die vom 23. Februar bis 11. März 2018 im Kolpinghaus über die Bühne gehen soll.

Ulli Raab verspricht in diesen 17 Tagen ein schier überbordendes Angebot: „viel Musik, klassische wie moderne, kindgerechte Theateraufführungen, hochkarätiges Kabarett, atemberaubendes Varieté sowie die fränkische Peotrey-Slam-Meisterschaft und eine Kunstausstellung in den Kellerräumen“. Ein Programm, das sich sehen lassen kann.

Pulsgeber und -initiator ist das Junge Theater, das die Veranstaltungen in weiten Teilen selbst organisiert – unterstützt werden die Kulturwochen vom Liederverein Forchheim, dem Musikverein Buckenhofen, dem Männerchor Eintracht Reuth, der Musikerinitiative Megafon sowie der Forchheimer Gesellschaft zur Förderung von Kultur und natürlich dem Kolpinghausverein.

Dafür wird in den kommenden Wochen im Haus (insbesondere im historischen Saal) gewerkelt, umfangreiche technische Umbauten stehen an, um, so Raab, „bestmögliche Sicht und eine hervorragende Akustik und Ausleuchtung zu sorgen, damit die Künstler glänzen können“. Konkret heißt das: über 180 Meter Traversen, mit denen der Saal je nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden kann, Scheinwerfer, Licht, Lautsprecher, selbst eine mobile Tribüne ist geplant.

Für diese Ummöbel-Arbeiten konnte das JTW den Veranstaltungstechniker Martin Wohlleib und seine Neunkirchener Firma „Starlight Design“ gewinnen. Wohlleib ist ein alter Kolpinghaus-Bekannter: Als dort die Band „Insert Coin“ 2015 ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum als „dienstälteste Rockband Forchheims“ feierte, verwandelte die Firma den altehrwürdigen Koplingsaal in eine moderne Hardrock-Location. „Ich war damals so verblüfft, dass ich fragen musste: Bin ich noch in Forchheim oder in einem Live-Club in New York?“, schwärmt Ulli Raab.

Grenzen wollen er und das JTF mit ihrem „Puls“ sprengen: „Das Programm pendelt zwischen Sub- und Hochkultur und geht quer durch alle Altersklassen“, so der JTF-Chef. Gestandene Bühnenkünstler würden sich dabei mit Amateurensembles die Klinke in die Hand geben.

Was fehlt noch? Das Essen natürlich – den Kultur auf leeren Magen wäre ja auch keine große Kunst. Dafür verzichten die Veranstalter auf schnöde Pizza oder Bratwurst – und haben das Bistro „GuDiess“ aus der Hauptstraße als Caterer engagiert.

Karten für den „Kulturpuls“ im Kolpinghaus sind in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten, Hornschuchallee 7, Forchheim, erhältlich. Das ganze Programm gibt es auf www.jtf.de.

Philipp Peter Rothenbacher Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail