Forchheim: Imker helfen gegen Wespen

FORCHHEIM - In diesem Spätsommer ist die Wespenplage lästig wie nie. Weil das Wetter es zulässt und der Mensch im Freien sitzen kann, nerven die schwarz-gelb gestreiften Brummer mit dem Stachel enorm. Wenn es ganz schlimm kommt und die Tortur überhand nimmt, werden sehr häufig Imker zu Rate gezogen und um Hilfe gebeten. Wir fragten Wolf-Dietrich Schröber, Vorsitzender im Imker-Kreisverband Forchheim.

Zwetschgenkuchen: Eine Delikatesse für die Wespen. © oh



Herr Schröber, haben Sie in diesem Jahr auch den Eindruck, dass viel mehr Wespen als sonst herumschwirren?

Wolf-Dietrich Schröber: Wir Imker haben hier noch keine Probleme. Es gibt Wespen, die versuchen, ins Bienenvolk einzudringen und Honig zu räubern, aber es sind in diesem Jahr nicht mehr Exemplare als sonst. Bienen sind stark genug, sich der Räuber zu erwehren. An den Einflugschneisen des Bienenstockes wachen die Wächter, dass keine fremden Eindringlinge, wie Wespen und Hornissen, hineinkommen. Noch reicht das in diesem Jahr aus, um der angeblichen Plage Herr zu werden. Voraussetzung sind natürlich gesunde Bienenvölker.

Schön für die Bienen, aber was würden Sie Menschen raten?

Wolf-D. Schröber. © F.: Huber



Wolf-Dietrich Schröber: Es gibt viele Hausmittel. Geruchsstoffe sind mehr oder weniger geeignet. In einiger Entfernung zur Stelle, an der man sitzt, sollte man sie aufstellen. Zum Beispiel von Wespen begehrte Speisen und Getränke oder spezielle Räucherstäbchen. Aber bitte kein Zuckerwasser. Nicht nach den Wespen schlagen, das macht die Tiere erst recht aggressiv, lieber das Essen nach drinnen verlagern. Daheim kann man vielleicht das Wespennest ausfindig machen. Es gibt Erdwespen und andere Wespen, die sich eine geschützte Stelle an der Hauswand suchen oder sich in Fensterkästen einnisten.

Was macht der auf diese Weise Heimgesuchte in seiner Not?

Wolf-Dietrich Schröber: Ich rate, sucht Euch einen Imker in der Nähe. Der Imker hat einen Schutzanzug und kann in vielen Fällen helfen. Eine Beseitigung oder Umsiedlung sollte fachgerecht erfolgen. Hier helfen auch die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt oder der Bund Naturschutz. Feuerwehr und ausgebildete Insektenbekämpfer helfen in Ausnahmefällen. Bei kleinen Nestern kann man sich selbst helfen. Ich würde das Nest in ein Behältnis bugsieren und es im Wald aussetzen. Da sollte man aber einige Übung haben, da das Wespennest ein ganz dünnes, zartes Gespinst ist. Die Wespen auszuräuchern geht überhaupt nicht, das ist streng verboten. Die Wespen stehen in vielen Fällen unter Schutz!

