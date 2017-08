Forchheim: Immer weniger Betten im Krankenhaus

Deutschlandweiter Trend seit den 90er Jahren auch im Landkreis zu sehen - vor 25 Minuten

FORCHHEIM - Der Kostendruck liegt schwer auf der Kliniklandschaft. Nicht ohne Grund sollen die Krankenhäuser in Ebermannstadt und Forchheim fusionieren, die Verhandlungen laufen, die NN berichteten regelmäßig. Aktuelle Zahlen legt nun das Statistische Bundesamid vor.

Im Landkreis Forchheim gab es Mitte der 1990er Jahre in den zwei Krankenhäusern 397 Betten. Heute sind es 310. (Symbolbild) © dpa



Effektivere medizinische Behandlungsmethoden senken die Verweildauer von Patienten, die Bettenzahl schrumpft deutschlandweit. Seit Mitte der 1990er Jahre verringerte sich die Zahl deutschlandweit um 109.800 Betten, zeigt ein Blick in die Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes. Im Kreis Forchheim fällt dieser Vergleich folgendermaßen aus: Mitte der 1990er Jahre gab es in den zwei Krankenhäusern 397 Betten. Heute sind es 310 Betten in beiden zusammen.

Nicht in allen Bereichen hat sich die Bettenzahl verringert. Als Folge des Älterwerdens der Bevölkerung stieg das Bettenangebot in der Geriatrie (Altenheilkunde) an, ebenso in der Neurologie. Auch in den psychiatrischen Fachabteilungen wurde die Bettenzahl deutlich aufgestockt.

Es ist viel Bewegung im Krankenhaussektor. Im Zuge von Zentralisierungsmaßnahmen und Neuorientierungen blieben etliche kleinere Häuser auf der Strecke. Die jüngste Reform, die zum Januar 2016 in Kraft trat, hat die Sicherung der Qualitätsniveaus der medizinischen Versorgung im Blick. Dafür wurde die qualitätsorientierte Vergütung eingeführt, sprich Krankenhäuser sollen für gute Qualität finanzielle Zuschläge erhalten, während unzureichende Leistungen Abschläge bedeuten. Etwas, das die Krankenkassen seit langem forderten.

Auch Doppeluntersuchungen, Mehrfachoperationen und Wiedereinweisungen sind den Kassen ein Dorn im Auge. Kritiker der Reform hingegen fürchten, dass sie allein den Kostendruck auf die Klinken erhöhe.

zds