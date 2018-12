Forchheim: Immer weniger Seelsorger für 22.000 Christen

Auch Laien werden im Erzbistum mehr Verantwortung übernehmen müssen - vor 24 Minuten

FORCHHEIM - Die Seelsorge im Erzbistum Bamberg wird ab 2019 umstrukturiert: Weniger Pfarrer und Pastoralreferenten werden für mehr Gläubige zuständig sein. Die aktiven Katholiken im Landkreis versuchen, das Beste daraus zu machen.

"Wenn Mitarbeiter wegen Alter oder Krankheit ausscheiden, dann greift der neue Personalschlüssel." In Sankt Martin wird das ab 2022 der Fall sein. © Roland Huber



"Wenn Mitarbeiter wegen Alter oder Krankheit ausscheiden, dann greift der neue Personalschlüssel." In Sankt Martin wird das ab 2022 der Fall sein. Foto: Roland Huber



Sie betreuen Menschen in Krisensituationen, gestalten Gottesdienste, organisieren das kirchliche Gemeindeleben. Doch das kirchliche Personal, also Priester, Seelsorger, Diakone und Pastoralreferenten, ist überaltert. Bis zum Jahr 2022 kalkuliert das Erzbistum Bamberg mit einem Personalrückgang von 22 Prozent.

Die Bistumsleitung hat auf die zu erwartenden Engpässe reagiert und aus bisher 95 Seelsorgebereichen in der Erzdiözese 35 gemacht. Weit voneinander entfernte Kirchengemeinden müssen nach einer Übergangszeit ab Herbst 2019 zusammenarbeiten.

Im künftigen Seelsorgebereich „Forchheim“ sind die katholischen Kirchengemeinden in Forchheim, Hausen und Heroldsbach zusammengefasst, außerdem werden im Landkreis die Bereiche „Fränkische Schweiz“ und „Neunkirchen am Brand“ geschaffen. Eggolsheim und Hallerndorf mit ihren Ortsteilen werden mit Gemeinden im südlichen Landkreis Bamberg im Seelsorgebereich „Buttenheim-Heiligenstadt-Eggolsheim“ zusammengefasst.

In ländlichen Gebieten soll es fünf pastorale Seelsorger pro 12.000 Einwohner geben, in der Stadt pro 17.000 Einwohner.

Mehr Verantwortung

Laien, also Pastoral- und Gemeindereferenten sowie Diakone, werden mehr Verantwortung übernehmen als bisher, sagt Harry Luck, Pressesprecher des Erzbistums, unserer Zeitung: „Vor allem sollen die Seelsorger von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden. Um Dinge wie Heizkostenabrechnungen oder die Personalsituation in Kindergärten sollen sie sich in Zukunft nicht mehr kümmern müssen.“ Deshalb werde es in jeder Seelsorgeeinheit einen Verwaltungsleiter geben.

„Aktuell ändert sich für uns noch nichts“, meint Martin Emge, Regionaldekan und Pfarrer in der Forchheimer Stadtpfarrkirche Sankt Martin. „Wenn aber Mitarbeiter wegen Alter oder Krankheit ausscheiden, dann greift der neue Personalschlüssel.“ Das werde in Sankt Martin ab 2022 der Fall sein.

Ein kürzlich gebildetes Projektteam koordiniere die künftige Zusammenarbeit mit Hausen und Heroldsbach und überlege, wie das Personal verteilt werde. Für 22.000 Katholiken in der künftigen Seelsorgeeinheit werden sieben hauptamtliche Kräfte, darunter vier Priester, zur Verfügung stehen. Ein Name und ein gemeinsamer Verwaltungssitz für den Seelsorgebereich müssen festgelegt werden. Emge sagt: „Wir müssen unseren Blick über Forchheim hinaus weiten.“

Christopher Fleith, Mitglied des Pfarrgemeinderats in Sankt Martin, erwartet eine schwierige Übergangszeit: „Gemeinden, die bisher nichts miteinander zu tun hatten, müssen in Zukunft zusammenarbeiten. Und jeder Pfarrer wird mehr Gläubige zu betreuen haben als bisher. Es wird dauern, bis sich das einspielt.“ Immerhin habe man nun zwei bis drei Jahre Zeit, um die neuen Partner besser kennenzulernen.

Fleith ist aber guter Hoffnung für die Zukunft: „Es kommt ganz auf die Menschen an, die dahinter stecken.“ Ehrenamtliche müssten sich noch stärker einbringen, meint der 26-Jährige. Dafür genügten oft schon Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Glühweinausschenken nach der Christmette. Dann merke man: Hier gibt es noch ein Gemeindeleben außerhalb der Messen und Eucharistiefeiern. „Das darf nicht aussterben“, meint Christopher Fleith.

Regionaldekan Martin Emge. © Roland Huber



Regionaldekan Martin Emge. Foto: Roland Huber



Gleichzeitig müsse man aber auch über die eigene Pfarrei hinausdenken und überlegen, wie man das schrumpfende Personal in Zukunft effizienter einsetzen könne. „Wir müssen uns neue Angebote ausdenken und manches Alte hinterfragen“, meint Fleith. „Wir müssen wegkommen von dem Gedanken: ,Das war schon immer so!‘“

So sieht es auch Helga Deinhardt, Pastoralreferentin im Pfarreienverbund Ehrenbürg und Koordinatorin für die Neuordnung der Seelsorgebereiche im Landkreis. „Wir können nicht so weitermachen wie bisher“, sagt Deinhardt. „Wir müssen schauen, zu welchen Veranstaltungen nur noch drei oder fünf Leute kommen, und uns dann überlegen, ob wir nicht stattdessen etwas anderes anbieten können.“ Die langjährige kirchliche Mitarbeiterin spricht von „spannenden Aufgaben“, aber auch „großen Herausforderungen“.

Dass der Reformprozess zwischen Pinzberg und Ebermannstadt schwieriger sein werde als in Städten, glaubt Deinhardt nicht: „Wir sind darin geübt, das kirchliche Leben auch in kleinen Dörfern am Leben zu erhalten. Auf dem Land gibt es sehr viele Leute, denen es nicht egal ist, was mit ihrer Kirche passiert.“

Philipp Demling