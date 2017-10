Forchheim: In der Innenstadt tut sich was

FORCHHEIM - Baustellen verkünden Aufbruch, Leerstände vermitteln Stillstand. Ein Blick hinter die Kulissen und in die Zukunft der Innenstadt.

Zukunft? Noch ungewiss. In der Sattlertorstraße stehen Fahrrad-Laden und zwei Gastro-Räume leer. © Foto: Horst Linke



Im August war Schluss mit Schmuck. Der Traditionsjuwelier Bauer hatte seinen Laden am Rathausplatz geschlossen. Wo einst Ringe über die Finger gestreift, Ketten an den Hals gelegt wurden, könnte möglicherweise einmal Eis geschleckt werden. Gemietet sind die 60 Quadratmeter vom Restaurant-Nachbarn "Arizona". Geschäftsführer Till Stürmer von der GHS Gastro GmbH mit Sitz in Erlangen will damit über die künftige Nutzung mitreden können. "Es rentiert sich momentan nicht, das Restaurant zu erweitern." Er sei im Gespräch mit einer Eisdiele.

Wein und Kaffee

Kein Gerücht ist, dass Birgit Moller nach zehn Jahren ihre Türe zum Café "Birgits Vintage" schließt und zusammen mit ihrem Partner Roland Simanzik auch die Stadt hinter sich lässt. Das Café geben sie "aus Altersgründen" auf und weil sie sich einen weiteren Traum verwirklichen wollen: nach Madeira auswandern. Die Tickets für Januar sind schon gebucht. Ab dann übernimmt der Forchheimer Andreas Hügel.

Die Schlüsselübergabe ist am 1. Januar geplant. Zwei Wochen gibt sich Hügel Zeit, um die Räume in seine zu verwandeln. Ab Mitte Januar will er in die Selbstständigkeit starten, Frühstück und kleine Snacks anbieten. Donnerstags und freitags sollen sich die Gäste mit Wein auf das Wochenende einstimmen können. Sonntags und feiertags konzentriert sich Hügel auf das Kaffee-und-Kuchen-Publikum.

Fast in Sichtweite des neuen Lokals steht das älteste Haus Forchheims. Vor eineinhalb Jahren schwang in dem Fachwerkhaus noch Gianluca Perrone den Kochlöffel in der italienischen "Essecke". Seitdem ist es ruhig in dem Bau aus dem Jahre 1341 geworden.

Architektin Irmgard Belz hatte das baufällige Gebäude — ehemals "Café Kohlmann" — 2009 gekauft und aufwändig saniert. Zudem ist die "Miete ortsüblich", sagt Belz. "Großes Problem ist derzeit die Brauhaus-Baustelle", sagt sie. Ein Mieter sei unter diesen Umständen schwer zu finden. Alleine auf Gastronomie beschränken will sich Belz nicht. Die Räume ließen sich über das dahinterliegende Haus in der Badstraße erweitern. "Das Angebot muss einfach zum Haus passen."

Verlassen Forchheim mit einem lächelnden Gesicht: Roland Simanzik und Birgit Moller von „Birgits Vintage“. © Foto: Linke



Einen passenden Nachmieter sucht auch Marco Messbacher für sein zweistöckiges Gebäude an der Ecke Hornschuchallee/Hauptstraße. Zuhause war dort die Parfümerie Lorber. Bis ein neuer Duft die Räume erfüllt, vergeht noch Zeit. "Wir müssen erst noch in eine neue Heizung investieren." Lukrativ erschienen die 120 Quadratmeter bereits für einen Dönerimbiss, Friseur und Versicherung.

Kritik an Stadtpolitik

Vom Mode Atelier DH in der Sattlertorstraße hat Gebäudeeigentümer Carlo Haselmann einen direkten Blick auf das Rathaus. Dorthin richtet sich auch seine Kritik. In den vergangenen Jahren habe die Stadtpolitik Gewerbe im Außenbereich ausgebaut und somit verlagert. Das spüre der Handel in der Altstadt. Um ihn zu stärken, müssten Veranstaltungen wie das Food-Truck-Festival in die Innenstadt verlegt werden.

Für die leeren Atelier-Räume ist Haselmann im Gespräch. Herausgekommen sei "noch nichts Fixes". Ein Überangebot an Leerständen drücke die Preise derzeit.

Ein weiteres Problem: die Parkplätze, von denen zu wenige vorhanden seien — in Kombination mit einer "scharfen Parküberwachung". An diese Kritik kann sich Arizona-Chef Stürmer anschließen.

Birgit Müller von der städtischen Wirtschaftsförderung kennt die Sorgen des Handels. Entscheidend seien Lage und Zustand des Gebäudes. "Keine Kette geht in eine Nebenstraße, auch wenn sie schön zum Flanieren ist" — und die Preisvorstellung mancher Eigentümer. "Angebot und Nachfrage gehen manchmal weit auseinander." 15 Leerstände hat Müller auf ihrer Liste.

Darunter auch die Metzgerei Belzer in der Fußgängerzone. Der ehemalige Laden "bleibt auf alle Fälle ein Gewerbebereich", sagt Alexander Maier vom Forchheimer Bauträger Raum und Werte, der das Gebäude im April gekauft hat. Derzeit räumen Handwerker das Gebäude aus, danach könne das Projekt starten.

Weiter ist Maier ein paar Meter bächlaaufwärts mit dem Gebäude der ehemaligen Bäckerei Lieb. Zum 1. März soll ein Textilunternehmer im Erdgeschoss einziehen. "Ich darf den Namen noch nicht verraten, aber es handelt sich um einen Filialisten."

Für das ehemalige Gasthaus "Zur Tenne" sucht Peter Greif noch nach einem Nachmieter. Ein Jahr dauerte die Renovierung nach einem Brand im November 2015. Noch sei er mit der Versicherung am Verhandeln, weil sie den Schaden nicht zahlen will. Nachhaltig interessiert an den Räumen ist ein Forchheimer Verein.

PATRICK SCHROLL