Forchheim: Ins ehemalige "Tinello" kehrt Leben ein

FORCHHEIM - Anfang des Jahres hat das "Tinello" seine Türen dicht gemacht, für Inhaberin Maria Sotiriadou war das italienische Restaurant nicht mehr rentabel. Im Sommer aber sollen sich die Tore in der Apothekenstraße wieder öffnen – mit neuer Pächterin, neuem Konzept und natürlich neuem Namen.

Das einstige "Tinello" in der Apothekenstraße 10 macht im August wieder auf - unter neuer Leitung und neuem Namen. © Roland Huber



Kathrin Grüner aus Forchheim, bislang Direktorin des Acantus Hotels und Restaurants in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), übernimmt das Ruder in der Immobilie von Lorenz Schneider. Gastro-Erfahrung bringt die gebürtige Obertrubacherin jede Menge mit: Ihre Eltern hatten ein Hotel in der Fränkischen, sie selbst sei „mehr oder weniger in der Hotelküche groß geworden“, erzählt die 37-Jährige.

Nach dem Abitur absolvierte sie die Ausbildung zur Hotelfachfrau im Berliner Adlon, seit 2014 ist sie Direktorin des Weisendorfer Vier-Sterne-Hauses.

„Mein Traum war aber schon immer, mich selbstständig zu machen“, sagt Grüner. Jetzt hat sie die Chance ergriffen: Für Anfang August ist die (Neu-)Eröffnung in der Apothekenstraße geplant. Sie arbeitet noch bis Juli in Weisendorf, um „das Hotel ordentlich zu übergeben“ – und sich dann voll und ganz ihrem Forchheimer Lokal zu widmen.

Kathrin Grüner ist die neue Pächterin in der Apothekenstraße 10. © Acantus Hotel



Wie das heißen wird? Das will sie noch nicht verraten. Auch was die künftige Ausrichtung der Küche angeht, hält sie sich bedeckt. Nur so viel: „Es wird mittags und abends Essen geben, danach Barbetrieb, und wir werden von Montag bis Samstag geöffnet haben.“ Kulinarisch dürfe man sich auf „Klassiker“ und „Modernes“ freuen – von Tafelspitz, Rehbraten, Suppen und Salaten bis hin zu veganen Spezialitäten. „Alles querbeet was schmeckt“, sagt Grüner.

Rückendeckung erhält sie von Lorenz Schneider: „Ich hoffe einfach, dass es dieses Mal funktioniert und das Restaurant von den Leuten angenommen wird“, so der Gebäude-Eigentümer. Andernfalls habe er nicht vor, die Räume wieder für die Gastronomie zu vermieten.

Denn trotz der guten Innenstadt-Lage drehte sich das Pächter-Karussell zuletzt unerfreulich schnell: Erst im Juli 2017 war das langjährige Kult-Bistro „Enno“ unter dem neuen Namen „Tinello“ von Maria Sotiriadou übernommen worden, die Griechin bot Pizza, Pasta und Co. an.

Leider ohne langfristigen Erfolg: Die Gäste blieben auf Dauer aus, was dem Tinello bald einen Strich durch die Kosten-Einnahmen-Rechnung machte.

