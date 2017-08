Forchheim ist ein beliebtes Ziel für Camper

Wohnmobil-Stellplatz an der Sportinsel wird im Sommer gut besucht — Innenstadt profitiert von den Touristen

FORCHHEIM - Auch wenn es oft nur ein Zufall ist: Immer mehr Camper machen Halt in Forchheim. Von den Touristen profitiert auch die Innenstadt.

Vis-à-vis auf der Sportinsel in Forchheim: Immer mehr Camper machen dort mit ihren Wohnmobilen Halt und genießen die kurzen Wege in die Stadt. © Nina Eichenmüller



"Es ist so schön hier. Wir sind schon den Fluss entlang mit dem Fahrrad gefahren und haben uns die schöne Altstadt mit den Fachwerkhäusern angesehen. Heute Abend machen wir noch die Kellerwald-Tour", erzählt das Ehepaar Gutenberg, während sie in ihren Campingstühlen vor ihrem Wohnmobil die Sonne genießen. Sie sind in der Nähe von Kassel losgefahren und auf dem Weg zum Chiemsee, um dort ihren Sommerurlaub zu verbringen. Auf der Strecke machen sie hin und wieder ein paar Tage Halt und schauen sich verschiedene Gegenden in Deutschland an.

Auf ihrer Route lag durch Zufall auch Forchheim. Der kleine Wohnmobil-Stellplatz an der Sportinsel hat ihnen sofort gefallen und sie haben sich entschieden, ein paar Tage die Stadt und "die wunderschöne Landschaft" zu erkunden.

Zwischenstation der Reise

Wie den Gutenbergs geht es fast allen Wohnmobil-Campern an der Sportinsel. "Die meisten nutzen den Stellplatz als Zwischenstation auf ihrer Reise. Es gefällt ihnen sehr gut hier und dann bleiben sie auch ein paar Tage, machen Stadtführungen oder schauen sich den Kellerwald an", weiß Platzwart Stephan Eberlein.

Dankbar für die mittlerweile 2370 Übernachtungen im Jahr 2016 ist auch Nico Cieslar, Leiter der Touristen-Info in Forchheim. "Man merkt, dass immer mehr Urlauber mit ihrem Wohnmobil kommen. Das freut uns, weil die Camper sehr gute Touristen sind. Es kommen fast alle zu uns in die Touristen-Info und fragen wo man gut essen kann oder machen bei einer Stadtführung mit", erklärt Cieslar.

Obwohl der Sommer schon langsam zu Ende geht, herrscht auf dem Stellplatz an der Forchheimer Sportinsel noch reges Treiben. Für neun Euro pro Nacht kann man das ganze Jahr über den Stellplatz am Wasser nutzen. Mittlerweile wird man für einen kleinen Aufpreis auch mit Strom versorgt.

"Der Campingplatz ist immer gut besucht. Ab und zu sind Familien hier, aber meistens kommen Rentner-Ehepaare mit ihrem Wohnmobil zu uns", erzählt der Platzwart.

Das Zuhause auf vier Rädern wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Die Ausstattung in den Mobilen kann mittlerweile schon mit Wohnungen konkurrieren. Dusche, WC und Küche sind inzwischen Standard in den meisten Wohnmobilen. Deswegen gibt es für die Camper auch eine extra Ver- und Entsorgungsstation.

Die Duschen und WCs auf dem Sportinsel-Gelände können allerdings auch von den Urlaubern genutzt werden. "Die Sanitäranlagen auf der Sportinsel sind sauber, aber wir nutzen sie kaum. Wir haben ja selbst alles an Bord", bestätigt Christel Severin.

Sie reist mit ihrem Mann seit über drei Wochen durch Deutschland und auch bei ihnen wurde auf ihrem Heimweg Forchheim zur Raststation. "Wir kannten es bisher nicht, aber Königsstadt hat sich gut angehört und der Platz und die Stadt entsprechen hundertprozentig unseren Erwartungen. Einfach wunderbar", schwärmt das Ehepaar. Vier Tage bleiben sie noch in Forchheim, doch ihr letzter Besuch soll das nicht gewesen sein.

Auf den Forchheimer Stellplatz kommen Urlauber aus ganz Deutschland. Hin und wieder verschlägt es aber auch Urlauber aus der weiten Ferne hier her. So auch eine Familie aus Irland, die momentan ihren Urlaub auf dem Campingplatz genießt.

NINA EICHENMÜLLER