Forchheim ist jetzt „Gesundheitsregion plus“

Bayerische Gesundheitsministerin Huml überreicht Förderbescheid - vor 0 Minuten

FORCHHEIM - Der Landkreis Forchheim ist offiziell einer von acht neuen bayerischen „Gesundheitsregionen“. Das hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml mit der Übergabe eines entsprechenden Förderbescheids nun besiegelt.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (2. v. li.) hat den Förderbescheid an Forchheims stellvertretende Landrätin Rosi Kraus (3. v. li) überreicht.privat © Foto:



Gesundheitsministerin Melanie Huml (2. v. li.) hat den Förderbescheid an Forchheims stellvertretende Landrätin Rosi Kraus (3. v. li) überreicht.privat Foto: Foto:



Am Dienstag überreichte die Ministerin in München offiziell acht weitere Förderbescheide an bayerische Städte und Landkreise. Huml betonte dabei: „In einem Flächenland wie Bayern sind regionale Lösungen im Gesundheitsbereich besonders wichtig. So unterschiedlich die Strukturen sind, so individuell sind auch die Herausforderungen und deren Lösungen.“

Die Ministerin fügte hinzu: „Wir fördern die beteiligten Städte und Landkreise jeweils für fünf Jahre und verbessern damit die Gesundheitsvorsorge und die medizinische Versorgung der Menschen.“

Das bayerische Gesundheitsministerium fördert das Programm, mit bis zu 250.000 Euro je Region. Gesundheitsregionen gibt es in Bayern schon lange, erläuterte Huml. Oft sind sie aufgrund örtlicher Initiativen und mit viel ehrenamtlichem Engagement entstanden. „Ich habe unsere Netzwerke auf Kreisebene zu ,Gesundheitsregionen plus’ zusammengeführt, um die vorhandenen Strukturen vor Ort weiter zu stärken.“

Die Ministerin unterstrich, dass es oberstes Ziel bayerischer Gesundheitspolitik sei, eine hochwertige medizinische Versorgung wohnortnah zu erhalten. Gleichzeitig will sie Gesundheitsförderung und Prävention noch stärker in den Alltag der Menschen integrieren. Denn am besten sei es, erst gar nicht krank zu werden.

Ein vom Landrat geleitetes Gesundheitsforum übernimmt die Planung und Steuerung der „Gesundheitsregion plus“. Die Organisation und Koordination innerhalb sowie zwischen den Regionen ist Aufgabe der dafür eingerichteten Geschäftsstelle. Auch Arbeitsgruppen sollen sich mit vor Ort drängenden Fragen zu Gesundheitsförderung und Prävention sowie zur Gesundheitsversorgung befassen.

bz