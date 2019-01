Forchheim: Jugendliche bleiben in Bahnhofs-Lift stecken

FORCHHEIM - Die Forchheimer Feuerwehr hatte am Samstag einen Einsatz am Bahnhof: Drei Jugendliche waren in einem der Aufzüge stecken geblieben.

Nachdem die Jugendlichen befreit wurden, sperrte die Feuerwehr den defekten Aufzug ab. © Feuerwehr Forchheim



"An der Einsatzstellen angekommen fanden wir drei Jugendliche vor, die mit dem Aufzug stecken geblieben sind", heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten die Türen des streikenden Fahrstuhls öffnen, mittels herabgelassener Teleskopleiter konnten schließlich alle drei Personen den Aufzug verlassen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Jugendlichen war der Lift ohne Fremdeinwirkung nach rund 1,5 Metern zum Stillstand gekommen. Die Feuerwehr sperrte den Fahrstuhl ab und verständigte einen Servicemitarbeiter der Bahn.

Die lange Pannengeschichte der Bahnhofs-Aufzüge sorgt immer wieder für Ärger. Der jüngste Vorfall veranlasste den Forchheimer Stadt- und Kreisrat Sebastian Körber (FDP), seines Zeichens auch Sprecher für Wohn-, Bau- und Verkehrsangelegenheiten der liberalen Fraktion im Bayerischen Landtag, zu einem empörten Schreiben an den Konzernbevollmächtigten der Bahn in Bayern, Klaus-Dieter Josel.

Als "absolut inakzeptabel" beschreibt Körber darin die Fahrstuhl-Situation am Bahnhof, "da es sich immer und immer wiederholt", dass die Aufzüge nicht fahren. Wie die Deutsche Bahn gedenke, "die Situation abzustellen, damit die Menschen in Forchheim und Umgebung wieder verlässlich mit dem Zug fahren können", fragt er Josel weiter. Und Körber verweist darauf, dass ihm bereits "ein ähnliches Bild der Aufzüge" in Coburg und Zapfendorf berichtet wurde.

