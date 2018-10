Forchheim: Jugendsozialarbeit an Schulen wird ausgeweitet

FORCHHEIM - Mehr Zeit, um Probleme zu lösen: In der Anna-Grundschule wird eine Stelle für die Jugendsozialarbeit (JaS) eingerichtet, in der Grundschule Buckenhofen-Burk wird die bestehende halbe JaS-Stelle zur ganzen Stelle aufgewertet.

In der Anna-Grundschule wird eine Stelle für die Jugendsozialarbeit eingerichtet. Foto: Roland Huber



Wenn Gabriele Obenauf, Amtsleiterin im Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales, vor den Stadträten des Haupt-, Personal- und Kulturausschusses von einem "erhöhten Bedarf im sozialpädagogischen Betreuungsbedarf und vielen Problemlagen, die sich verstärken" spricht, dann heißt das auch Erziehungsdefizite und schwieriges Sozialverhalten.

Die Probleme, die in Zahlen ausgedrückt bei einer Lehrkräftebefragung zusammengetragen wurden und den Stadträten vorlagen, sprechen eine deutliche Sprache. Konzentrationsstörungen, Unterrichtsstörungen, verbale Gewalt, Sprach- und Kulturprobleme, Lügen, physische Gewalt und Überforderung durch die Eltern sind die Probleme, die auf den Nägeln brennen. Für die Anna-Grundschule wird eine "hohe Belastung dokumentiert".

Um als Grundschule in das Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung aufgenommen zu werden, müssen mindestens 20 Prozent Migranten die jeweilige Schule besuchen. Die Anna-Grundschule hat 250 Schüler, der Migrantenanteil liegt bei 31 Prozent.

An der Grundschule Buckenhofen-Burk liegt der Migranten-Anteil bei 20 Prozent. Dort gibt es seit einem halben Jahr eine halbe JaS-Stelle. "Ein unschätzbarer Schatz und ein enormer Gewinn für die Schule", wie Rektorin Ulla Schuster vor den Räten ausführt. Von 210 Grundschülern gehen 163 in die offene Ganztagsschule. Dabei, so Schuster, müsse die JaS-Kraft zwischen beiden Schulen hin- und herpendeln.

"Wir sind Pädagogen, aber keine Sozialpädagogen", plädierte Heike Wenzel, Schulleiterin der Anna-Grundschule, für die Schaffung einer JaS-Stelle. "Im Schulsprengel der Anna-Grundschule wohnen zunehmend neben den ,Mittelschichtkindern‘, Kinder mit Migrationshintergrund mit teilweise problematischen Fluchterfahrungen, und Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten", heißt in einem Schreiben des Staatlichen Schulamtes. In Wenzels Worten ausgedrückt: "Das Klientel an der Schule hat sich verändert."

Fraktionsübergreifend waren sich alle Stadträte einig, dass die Einrichtung einer JaS-Stelle an der Anna-Grundschule und die Aufstockung der JaS in Buckenhofen-Burk sinnvoll und notwendig sind. Thomas Werner (CSU) legte noch eine Schippe drauf und forderte eine Ganztagsstelle. "Es besteht dringender Handlungsbedarf", so Werner.

Überdies plädierte Werner dafür, die Stelle bereits zum 1. Januar 2019 und nicht, wie geplant, erst zum Beginn des neuen Schuljahres zum 1. September 2019 zu schaffen. "Wenn wir erkannt haben, dass Defizite da sind, dann sollten wir nicht warten, bis das neue Schuljahr beginnt."

"Grundlegende Bedenken" hatte einzig Paul Nerb. Die "primäre Aufgabe" der Schule sei Wissensvermittlung, so der FBF-Stadtrat, "die Keimzelle liegt im Elternhaus". Zustimmen würde er dennoch, "weil es gravierende Auffälligkeiten sind, die hier geschildert werden".

Manfred Hümmer (FW) blickte aufs große Ganze: "Wir haben einen deutlichen Überproporz an Brennpunkten in der Stadt, da darf sich ein Landrat und ein Landkreis nicht aus der Verantwortung ziehen." Das sah auch Sebastian Platzek (FDP) so: "In einem ländlich geprägten Raum liegen die Brennpunkte immer in der Stadt, da muss der Landkreis Verantwortung übernehmen." Denn neue JaS-Stellen im Landkreis können aufgrund der Haushaltsbeschlüsse des Kreises frühestens zum 1. September 2019 eingerichtet werden. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) hörte "einen klaren Tenor, dass die Stadt in Vorleistung geht". Dem war dann auch so: Einstimmig wurden die JaS-Stellen zum 1. Januar 2019 beschlossen.

