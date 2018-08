Forchheim: Karpfen und Forellen geht die Luft aus

FORCHHEIM - "Durchhalten" lautet die Parole für Mensch und Tier angesichts der seit Wochen andauernden Hitzewelle. Denn momentan ist das einzige, was sinkt, nicht die Temperatur, sondern der Pegel der Gewässer im Landkreis Forchheim. Sollte sich das nicht bald ändern, droht selbst Fischen der Tod durch Ersticken.

Die Sonne knallt ohne Unterlass und Regen ist nicht in Sicht: In den Fischweihern am Örtelberg im Norden Forchheims wird nicht nur das Wasser, sonder vor allem der darin enthaltene Sauerstoff knapp. © Foto: Giulia Iannicelli



Vielerorts in Deutschland sind verendete Fische, insbesondere Forellen und Karpfen, kein seltener Anblick mehr. Schuld daran sind weder verunreinigtes Wasser noch grassierende Fischkrankheiten: Die tagsüber schier ununterbrochene Sonneineinstrahlung der vergangenen Wochen sorgt dafür, dass sich gerade stehende Gewässer auf über 25 Grad erwärmen – wobei der Sauerstoffgehalt des Wassers gleichzeitig rapide abnimmt. Den Fischen bleibt also sprichwörtlich die Luft weg.

"Deswegen kontrolliert mein Mann dieser Tagen regelmäßig den Sauerstoffgehalt in unseren Teichen", sagt Cornelia Lottes, die zusammen mit ihrem Mann Konrad Karnbaum den Fisch- und Feinkostladen Karnbaum in der Forchheimer Hornschuchallee führt. Mit dem Wasserstand ihrer Weiher am Örtelberg kämen sie "im Moment" noch klar, so Lottes. "Aber wir hoffen natürlich auf den vorhergesagten Regen ab Donnerstag."

Klima ändert sich

Sorgen bereitet ihr vor allem der Blick in die fernere Zukunft: Üblicherweise wurden die Karnbaum-Karpfenteiche, die sich komplett aus Regenwasser speisen, immer im Herbst und im Frühjahr abgefischt.

Doch nicht nur die jetzige Hitzewelle hat dieser Tradition den Garaus gemacht: Immer wieder kam es in vergangenen Jahren zu extrem heißen und extrem trockenen Sommern – "da können wir im Frühjahr nicht abfischen, weil wir die Weiher bis zum Herbst gar nicht mehr voll bekommen", sagt die Karnbaum-Chefin.

So schlimm wie während der Rekordhitze in den Jahren 2003 und 2015 sei die Situation allerdings noch nicht, meint Cornelia Lottes – damals trockneten viele ihrer Teiche vollständig aus, der Weiher-Boden sprang auf und konnte sich erst nach Monaten, teils erst Jahren wieder regenerieren.

Begrenzte Möglichkeiten

Not-Abfischungen konnten an den Karnbaum-Teichen bislang verhindert werden – doch was, wenn die Wetterprognosen irren und der Regen auch zum Wochenende hin ausbleiben sollte? "Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Fische in besser gefüllte Weiher umsiedeln können", so Lottes. Beispielsweise Teiche, die Konrad Karnbaum an der Wiesent gepachtet hat. Lottes betont aber, dass "auch hier unsere Möglichkeiten begrenzt sind".

Das Problem: Die robusten Karpfen halten die derzeitigen Wassertemperaturen von bis zu 28 Grad in den Örtelbergweiher zwar relativ gut aus. Das Wiesentwasser hat jedoch "nur" um die 17 Grad. Fraglich also, ob die Fische einen solchen Temperaturschock bei einer möglichen Umsiedlung wegstecken könnten.

Ganz und gar nicht mit zu warmen Wasser umgehen können wiederum Forellen – ab 20 Grad wird es für die Fischart lebensgefährlich. Mit "Panik" beschreibt Peter Thoma die Stimmung unter den Forellen-Züchtern rund um Wiesenttal und in weiten Teilen der Fränkischen Schweiz. Der Vorsitzende der Teichgenossenschaft Oberfranken (TEGOF) spricht von einer "wirklich brenzligen Situation", weil die Wasserstände in der Fränkischen – ob des Kalkgesteins – schon bei normaler Witterung vergleichsweise niedriger sind. "Man muss sich mit dem Füttern der Fische zurzeit stark zurückhalten, weil ihnen schlichtweg der Sauerstoff fehlt, um überhaupt noch Fressen zu können", sagt Thoma.

Gefahr des "Umkippens"

Die sauerstoffarmen Gewässer mittels Pumpen künstlich "zu belüften" sei eine hochgradig riskante Angelegenheit, erklärt der TEGOF-Chef. Weil die Außenluft selbst nachts bisweilen über 20 Grad misst, würde man mit den Pumpen das Wasser zusätzlich aufwärmen. "Das ist allenfalls eine kurzfristige Lösung."

Und die Vorgänge unter Wasser sind weit komplexer: Die Hauptsauerstoff-Produzenten in Weihern, Teichen und Baggerseen sind Algen. "Wenn jetzt ein Massensterben der alten Algen eintritt, drohen die Gewässer umzukippen", so Thoma. Dann könnte es durchaus passieren, dass der gesamte Fischbestand eines Weihers oder Baggersees eingeht. "Wir müssen eben einsehen", meint der TEGOF-Vorsitzende "dass wir am Ende immer der Natur und dem Wetter ausgeliefert sind".

Mancherorts nimmt man den Kampf dennoch mit technischen Mitteln auf: "Weil die Quellen kaum mehr Wasser bringen, haben wir Pumpen in Betrieb genommen", erzählt Thorsten Schweidler, Vorstand des Fischereivereins Gräfenberg. Das betreffe vor allem die Forellenzucht. "Wir pumpen das Wasser um, von Weiher zu Weiher, im Kreislauf", sagt Schweidler – auch, wenn er sich durchaus bewusst ist, dass das keine dauerhafte Lösung sein kann. "Vor allem, weil die Pumpen benzinbetrieben sind."

Bei der Hitzewelle 2015 hatte der Gräfenberger Fischerverein zwei umgekippte Teiche zu beklagen – "mit knapp 800 verendeten Fischen", erzählt der Vereinsvorstand. Ob das heuer wieder geschehen könnte? "Ja, selbstverständlich", so Schweidler. "Würden wir nicht pumpen, hätte wir bestimmt jetzt schon 400 tote Fische."

