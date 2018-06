Forchheim: Katerstimmung bei den Fußballfans

Ausgelassene Feierstimmung bleibt bei WM-Spielen in Forchheim bislang aus — Veranstalter bieten trotzdem weiterhin Public Viewing an - vor 35 Minuten

FORCHHEIM - Auf ungläubiges Entsetzen über das vorzeitige WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft folgt enttäuschte Katerstimmung. Veranstalter, die Public Viewing in Forchheim anbieten, hoffen dennoch weiterhin auf viele Zuschauer.

Während des Anstattfests bangten die Zuschauer beim Public Viewing auf dem Kaiserstrand mit der deutschen Mannschaft. © Roland Huber



"Wir sind selbst schuld, dass wir draußen sind", sagt Ruth Loskarn vom Gasthaus Schlössla an der Bamberger Straße. Auf rund 50 Plätzen können Besucher des Gasthauses die WM-Spiele auf großer Leinwand verfolgen. "Bei der Partie gegen Südkorea sind einige vorzeitig gegangen. Sie sagten, sie können sich dieses Drama nicht mehr mit anschauen", erzählt Loskarn.

Sandra Lewis aus Burk und ihr Hund fieberten von Oklahoma aus mit. © Lewis



Eine richtige WM-Stimmung sei bei ihren Besuchern bislang nicht aufgekommen. Das Gasthaus Schlössla wird aber weiterhin alle WM-Spiele übertragen. "Ach, Fußball wird einfach gern geschaut, und ich glaube, wir gönnen es den anderen Mannschaften, weiter zu sein", sagt sie. Auch nach dem WM-Aus der Deutschen hätten sich einige Gäste gern die Übertragung angesehen.

Der Start war schleppend: Das deutsche Team habe in den ersten Partien nicht so gut gespielt, dass eine ausgelassene Stimmung auf dem Kaiserstrand aufkommen konnte, teilt die Eventagentur Dinger+Boubaker mit. Dennoch sei das Public Viewing gut besucht gewesen. Geplant war, neben den Endspielen alle Deutschland-Spiele zu übertragen, was nun ein jähes Ende genommen hat.

Das Public Viewing bleibt aufgebaut: Das Halbfinale und das Finale werden auf dem Kaiserstrand auf großer Leinwand gezeigt. Darüber hinaus entscheidet der Veranstalter vor Ort, ob noch weitere Begegnungen übertragen werden. Es könne ja noch zu einigen spannenden Partien kommen, lässt die Eventagentur mitteilen.

Elke Hofmann und ihre Hündin Mia verfolgten die WM in Hausen. © Hofmann



"Es gab schon Leute, die nach dem Aus der deutschen Mannschaft gesagt haben, ich schaue kein einziges Spiel mehr", sagt Martin Eglmeier von der Lohmühle an der Wiesentstraße. Er zeigt die Partien aber weiterhin auf großer Leinwand. Er glaubt dennoch, dass sich einige Fans gerne alle Fußballspiele anschauen. "Und wenn nicht, dann läuft das Ganze halt im Hintergrund."

LEA-VERENA MEINGAST