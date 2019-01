Forchheim: Kein Konfettiregen mehr am Rathausplatz

Der große Faschingsumzug nimmt in diesem Jahr einen neuen Weg — Sicherheitsgründe ausschlaggebend - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Stell dir vor es ist Faschingssonntag und von Jecken am Rathausplatz keine Spur: Dieses Szenario wird in diesem Jahr Wirklichkeit werden. Die Wegführung des Faschingszugs wurde geändert.

Dieses Bild vom Faschingsumzug mit dem Rathausplatz als Kulisse wird es heuer nicht mehr geben: Der Gaudiwurm schlängelt sich aus Sicherheitsgründen auf neuen Wegen durch die Stadt. © Archivfoto: Roggenthin



Um 14.30 Uhr am Rathausplatz. Das war jahrzehntelang ein fester Termin am Faschingssonntag im Kalender aller Narren und Jecken. Perfekt schien der Platz, um sowohl in Richtung Katharinenspital, als auch in Richtung Hauptstraße all die bunt geschmückten Festwagen zu sehen und um gesehen zu werden. Doch mit der Tradition ist jetzt Schluss.

"Es ist in der Tat so, dass wir in diesem Jahr die Wegstrecke ändern", bestätigt Bernd Uttenreuther, Präsident der Närrischen Siedler Lichteneiche. Der Routenänderung voraus gegangen ist ein Runder Tisch mit Verantwortlichen des Ordnungsamtes und Straßenverkehrsamtes. Zwei Stunden lang, so Uttenreuther, habe man "heiß diskutiert und sich konstruktiv unterhalten", was am Faschingsumzug verbessert werden kann. Vor allem Sicherheitsaspekte waren ausschlaggebend, um die Streckenführung zu ändern. "Die Auflagen werden mehr", sagt Uttenreuther, "dem müssen wir Rechnung tragen". Schließlich gelte der Faschingsumzug mit rund 20 000 Besuchern als Großveranstaltung. Die Pressesprecherin der Stadt Forchheim, Britta Kurth, kann die neue Streckenführung bestätigen, "eine offizielle Anordnung kommt noch".

Ein Nadelöhr

Gerade die Wegführung zwischen dem ehemaligen Krankenhaus in Richtung Rathausplatz und weiter durch die Fußgängerzone gleiche dabei einem Nadelöhr, so Uttenreuther. "Da hat unser Sicherheitspersonal den Schweiß auf der Stirn stehen, wenn Kinder dort versuchen, die Bonbons in nächster Nähe der vorbeifahrenden Festwagen aufzusammeln." Doch nicht nur das: "Es muss nur einer Panik kriegen oder einen Herzanfall", daran will Uttenreuther gar nicht denken. Schiebe sich erst die Feierkolonne mit ihren riesigen Festwagen durch die Altstadt, dann sei an ein Durchkommen von Rettungswagen oder Feuerwehr gar nicht zu denken. "Bisher haben wir das mit einem Augenzwinkern akzeptiert", sagt der Faschingspräsident, "doch das Risiko will man nicht mehr. Die Fluchtwege sind zu eng".

Der Faschingszug nimmt eine neue Route und verläuft in diesem Jahr über die Adenauerallee in Richtung Klosterstraße und Paradeplatz © NN Grafik



Bereits vor zwei Jahren wurde ein sogenannter "Krabbelschutz" diskutiert, der im Jahr 2018 erstmals zum Einsatz kam. Er soll verhindern, dass Kinder beim Süßigkeiten fangen unter die Räder der Faschingswagen geraten. Diese müssen nun so verkleidet sein, dass der Abstand zwischen Fahrzeugunterkante und Boden nicht mehr als 30 Zentimeter beträgt. Auch in punkto Lautstärke wird am Regler gedreht. Nach Protesten der Zuschauer über zu laute Musik während des Umzugs müssen seit vergangenem Jahr die Musikboxen nicht mehr in Richtung der feiernden Gäste, sondern zum Wageninneren hin gedreht sein (wir berichteten).

Gleich bleibt der Treffpunkt am Faschingssonntag, 3. März: Die Aufstellung ist, wie gehabt, in der Lichteneiche. Von dort wird sich der Zug über die Piastenbrücke in Richtung Adenauerallee bewegen. An der Kreuzung ändert sich dann die Streckenführung: Der Zug wird nicht, wie gewohnt, nach rechts, sondern nach links abbiegen und auf der Adenauerallee in Richtung Stadtwerke und Eisenbahnbrücke geführt.

Durch die Klosterstraße

Kurz vor der Brücke zweigt die Streckenführung nach rechts in die Birkenfelderstraße ab und schlängelt sich dann weiter in die Klosterstraße bis zum Paradeplatz. Weiter geht es von hier nach links in die Nürnberger Straße. Kurz vor dem Kolpinghaus, an der Abzweigung zur Ruhalmstraße, wird der Zug dann aufgelöst. Alles in allem, so Uttenreuther, sei die Wegstrecke sogar etwas länger, als die altbewährte. Überglücklich scheint Uttenreuther nicht über die neue Wegführung zu sein. Die Alternative sei gewesen, den Faschingsumzug ganz abzusagen, doch das "stand zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion", sagt der Faschingspräsident.

Damit auch wirklich niemand am Faschingssonntag allein mit Tröte und Luftschlangen vor dem Rathausplatz ausharrt, will man in den nächsten Wochen bis zum Faschingssonntag noch kräftig die Werbetrommel für die neue Streckenführung rühren.

Richtig gut merken muss man sich die Wegführung übrigens nicht: Denn wenn im Jahr 2020 die Piastenbrücke abgerissen wird, muss es erneut einen anderen Streckenverlauf des Gaudiwurms geben. Wahrscheinlich von der Lichteneiche über die Hans-Sachs-Straße in Richtung Eisenbahnbrücke, doch das will Uttenreuther so weder bestätigen noch dementieren, denn "vielleicht tun sich ja dann noch Alternativen auf".

