Forchheim: Kein Platz für pubertierende Störche

Der Bestand der Vögel im Landkreis ist stabil, aber es fehlt an neuem Lebensraum - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Gute Nachrichten für Storchenfreunde: Den Störchen im Landkreis Forchheim geht es trotz der großen Trockenheit gut — auch wenn es in diesem Jahr ein ungewöhnliches Ereignis gab.

Storchen-Junggesellen-Treff an der Wiesent: Im Juli kamen über 40 Vögel in der Nähe von Forchheim zusammen, um gemeinsam nach Nahrung zu suchen. Günter Brokt spricht von einer „Storchengesellschaft“. Foto: Ruth Reheuser



Ganz sicher ist sich Günter Brokt nicht. Aber eine Vermutung hat der Forchheimer "Storchenvater" schon, warum es bei dem Storchenpaar, das im Frühjahr den Horst auf dem Dach der Volkshochschule in der Hornschuchallee bezog, mit dem Nachwuchs diesmal nicht geklappt hat. "Sie könnten die Baukräne in der Umgebung als Störfaktor wahrgenommen haben", meint Brokt.

Sensible Reaktion

Ähnlich sensibel hätten die Störche vor ein paar Jahren auf die Bauarbeiten am Brauhaus reagiert, erinnert sich Brokt. Ob die Kräne heuer aber der alleinige Grund waren, warum die Vögel im Frühjahr unverrichteter Dinge wieder davon flogen, kann auch er nicht mit Gewissheit sagen.

Macht sich um den aktuellen Storchen-Bestand keine Sorgen: Günter Brokt. Foto: Martin Schano



Sorgen macht sich Brokt, der sich für den Landesbund für Vogelschutz im Landkreis um die Störche kümmert, um den Bestand der großen, eleganten Segler aber nicht. "Die Population im Landkreis ist stabil, da gibt es nichts zu meckern." Von den acht Horsten im Landkreis seien drei regelmäßig mit insgesamt sechs Altstörchen besetzt. Dass die Störche auf dem Dach der Volkshochschule den Horst heuer verließen, werde hoffentlich eine Ausnahme bleiben, meint Brokt.

In Hausen und in Ebermannstadt habe es hingegen auch in diesem Jahr wieder zuverlässig je zwei oder drei Mal Nachwuchs gegeben. Vor zwei Jahren war Forchheim mit fünf kleinen Adebars der Landkreis in Oberfranken mit dem meisten Nachwuchs.

Ein Nistversuch wurde heuer auch auf einem Strommast bei Sigritzau unternommen, der aber laut Brokt erfolglos blieb. Die Horste am Klinikum Forchheim, in Pautzfeld, Pinzberg und Pretzfeld seien derzeit unbewohnt, ebenso die beiden Alt-Horste in Willersdorf und Poppendorf. Zur Sicherung des Bestandes trügen zudem die drei Horste bei Baiersdorf und Wellerstadt unmittelbar an der Landkreisgrenze bei.

Wie viele Störche es in Franken inzwischen wieder gibt, zeigte sich eindrucksvoll Mitte Juli, als sich über 40 der Vögel auf einer Wiese bei Forchheim nahe der Wiesent versammelten (wir berichteten). Und an diesem Dienstag wurden rund 100 Störche auf einer Wiese im Regnitzgrund bei Erlangen gesichtet. Dabei handele es sich um sogenannte Storchengesellschaften von jungen, noch nicht geschlechtsreifen Tieren, die gemeinsam nach Nahrung suchen, so Brokt. "Pubertierende Junggesellen" nennt er scherzhaft die Teilnehmer an diesen Massenzusammenkünften.

Die derzeit herrschende Hitze und Trockenheit hält Brokt für wenig problematisch. "Das können die Vögel ebenso wie Kälte ganz gut ab", meint der Experte. Bei Trockenheit stünden eben nicht die sonst bevorzugten Amphibien auf dem Speiseplan des Vogels, sondern Heuschrecken.

Also alles in bester Ordnung im Hause Adebar? So weit würde Brokt dann doch nicht gehen. Denn die Lebensräume für Störche werden immer enger, kleine Flusstäler und überflutete Wiesen immer seltener und damit auch das Nahrungsangebot geringer. "Der Horst steht in der Mitte der Stadt, aber die Stadt dehnt sich immer weiter aus", versucht Brokt das Dilemma anhand des Horstes in der Hornschuchalle zu beschreiben, "damit werden die Distanzen die der Storch fliegen muss, um Nahrung zu finden, immer größer."

Ein weiteres Problem seien die meist sehr kurz abgemähten Wiesen, in denen die Heuschrecke keine Chance mehr habe, ihre Eier an den Grashalmen abzulegen. Damit sei eine wichtige Nahrungsquelle des Storches bedroht.

Zu wenig Nahrung

Gut gemeinte Versuche, neue Horste aufzustellen, sieht Brokt daher auch durchaus kritisch. "Immer mehr Horste bei einem immer geringeren Nahrungsangebot, das kann nicht funktionieren", ist er sich.

Eine Vergrößerung des Bestands im Landkreis werde es daher wohl erst geben, wenn mehr storchenfreundliche Lebensräume geschaffen werden. Wie etwa auf den Pretzfelder Wässerwiesen (wir berichteten). Diese uralte Kulturlandschaft, in der die Bauern ihre Wiesen immer mal wieder durch Überflutung bewässern, sei ideal für die Störche, meint Brokt.

