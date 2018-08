Forchheim: Keine Landesgartenschau

FORCHHEIM - Das bayerische Umweltministerium hat sich gegen eine Landesgartenschau in Forchheim entschieden.

Auf der Landesgartenschau in Würzburg sind zur Zeit diese "Sponti-Zwerge" des Künstlers Ottmar Hörl zu sehen. © Andre Ammer



Kirchheim bei München (im Jahr 2024), Furth im Wald (2025) und Schweinfurt (2026) heißen die Gewinnerstädte der Landesgartenschauen 2024 bis 2026. Das teilte das bayerische Umweltministerium am Dienstag Mittag mit.

Enttäuscht zeigt sich Forchheims Bauamtsleiter René Franz über die Entscheidung des Umweltministeriums: "Das hätten wir auch gerne gewonnen." Gleichwohl, so Franz, "wünschen wir allen viel Glück".

Erst im Januar hatte der Stadtrat einem Beschluss des Planungsausschusses zugestimmt und somit den Weg frei gemacht für eine Bewerbung für die Landesgartenschau und die Ausarbeitung eines Masterplans (wir berichteten mehrfach).

Barrierefreiheit etwa stand ganz oben auf der Liste des "Masterplans", denn schließlich nützt die schönste Bastion nichts, wenn sie nur für sportliche Besucher nutzbar ist. Die Treppenanlagen müssten barrierefrei gestaltet werden, lautete das Credo, auch eine Rampe in den ehemaligen Krankenhausgarten sei vorstellbar. "Dass wir die Bastionen miteinander verbinden, sehe ich als nachhaltiges Ziel", sagte Franz etwa beim "Tag der Städtebauförderung" im Mai.

Erklärtes Ziel war es auch, das Areal hinter der Stadtbücherei im Zuge der Gartenschau aufzuwerten und besser nutzbar zu machen. Daneben sollte die Sportinsel und der Kellerwald mit einbezogen werden.

Eine 18-köpfige Delegation mit dem Fachbeirat der Bayerischen Landesgartenschau unter dem Vorsitz der Geschäftsführerin der Landesgartenschaugesellschaft, Dagmar Voss, hatte sich erst Mitte Juli auf dem potentiellen Schau-Gelände umgesehen.

"Unser Konzept hatte große Tragfähigkeit", so René Franz, "das Ministerium hatte uns auch geschrieben, dass großes Potenzial da ist". Vielleicht aber, so räumt Franz ein, habe man sich in München eine "konkretere, detailgenauere Ausarbeitung gewünscht". Doch für die Kürze der Zeit, dessen ist sich Franz sicher, "haben wir ein tragfähiges Konzept erarbeitet".

"Der Masterplan ist nicht verloren", ist sich Franz sicher. "Das ist ein gutes Thema für die Innenstadt." Vielleicht könne man sich, "als Fernziel", für die nächste Phase der Landesgartenschau bewerben.

