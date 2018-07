Forchheim: Kinder rennen einmal um den Äquator

FORCHHEIM - Naturentdecker trotzen Wind und Wetter beim Basteln eines Barometers; sie interessierten sich um die Entstehung der verschiedenen Jahreszeiten und genossen eine Exkursion mit Experten des Bund Naturschutz zum Thema Klima und Wetter.

Am aufblasbaren Objekt die Probleme der richtigen Erde erkennen. Foto: Foto: Jana Röckelein



"Ich frage, was ist Klima und sage Windkraftwerk, Gewitter, Sonne und Regen", sagt Ann-Kathrin und wirft einen Wasserball, auf dem die Weltkugel abgebildet ist. In einem Kreis stehen die sieben kleinen Teilnehmer der Exkursion des Bund Naturschutz Forchheim, die unter dem Titel "Vom Himmel hoch, da komm ich her: Sonne, Wind und Wetter" abläuft. Reihum wird der Ball weitergeworfen, der Fänger muss neben den vorherigen Klimamerkmalen ein beliebiges weiteres Merkmal aufzählen.

"Wie ist unser Wetter heute", fragt die 20-jährige Geographiestudentin Raphaela Raab. "Bewölkt", kommt es von der Gruppe zurück. Das trifft es ganz gut, so richtig mitspielen wollte das Wetter nämlich nicht. Aber auch daraus kann man lernen: "Woher kommt denn der Wind heute? Von Norden oder von Süden?", fragt die Studentin. "Aus Norden", weiß der neunjährige Emilian.

Barometer gebastelt

Mithilfe eines aufgeblasenen Luftballons lernen die kleinen Naturentdecker etwas über Luftdruck. Neugierig stehen die Kinder um den aufgebauten Tisch herum und schauen zu. Und dann dürfen sie auch einmal selbst ran: In Zweiergrüppchen wird ein Barometer gebaut.

Die Zutaten dafür: Ein Einwegglas, ein Luftballon, ein Zahnstocher sowie ein zurechtgeschnittenes Stück Pappkarton. Gar nicht so einfach, den abgeschnittenen Luftballon über das Glas zu ziehen. Mit ein wenig Hilfe halten aber alle am Ende tatsächlich ein Barometer aus eigener Herstellung in der Hand.

Menschen ertrinken in der Sahara

Und warum ertrinken in der Sahara mehr Leute als dass sie verdursten? Johannes weiß die Antwort: "Wenn es da mal regnet, dann so richtig".

Umweltbildung und Naturerziehung sei ein wichtiges Thema für den Bund Naturschutz, erklärt Barbara Kornalik von der Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Forchheim. "Gerade als Alternative zum Computer und Handy ist uns das wichtig", fasst sie zusammen. In einer weiteren Veranstaltung Ende Juli soll es dann um Schmetterlinge gehen.

Schwarze Kugel Nordpol

Mittlerweile stehen die Kinder um verschiedene, bunte Kugeln herum. In der Mitte liegt eine einzelne schwarze Kugel, der Nordpol. Ein enger Kreis rund um die schwarze Kugel stellt die gemäßigten Breiten dar. Ein weiterer Kreis, der Äußerste, symbolisiert den Äquator. Nun gilt es für die Kinder, die Luftschichten auf den unterschiedlichen Breitengraden darstellen.

Die Aufgabe lautet: Innen und außen muss im Gleichschritt gelaufen werden. Leichter gesagt, als getan: Der innere Weg auf den gemäßigten Breiten ist kürzer, wer auf den breiteren Äquator läuft, kommt also ziemlich schnell ins Schwitzen.

Zurück am Tisch werden zwei Plastikflaschen, davon eine gefüllt mit Wasser, mit Panzertape verbunden. Und dann kräftig geschüttelt und umgedreht. Durch den Sog entsteht ein Strudel in der Flasche, der die Wirkung eines Tornados vor Augen führen soll.

