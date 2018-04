Petrus war ihnen an diesem Weißen Sonntag wohlgesonnen: Neun Jungs und Mädchen begingen am Sonntag bei besten Frühlingswetter ihre Erstkommunion - zusammen mit dem Musikverein Pretzfeld.

Großer Trubel am Weißen Sonntag 2018 in Buckenhofen: 24 Kinder haben in St. Josef ihre erste heilige Kommunion gefeiert.