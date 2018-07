Forchheim: Kleingärtner droht feiernden Nachbarn mit Waffe

Party in der Gartenparzelle nebenan war ihm zu laut - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - In einer Forchheimer Kleingartenanlage haben Jugendliche gefeiert. Das gefiel dem Nachbarn nicht - er zog seine Waffe zog und drohte: "Das ist die erste Warnung."

Von wegen Schrebergarten-Idylle: In Forchheim hat ein Kleingärtner Jugendliche mit einer Waffe bedroht. © Michael Matejka



In einer Kleingartenanlage in Forchheim ist eine Party eskaliert. Mehrere Jugendliche feierten dort in einer Gartenparzelle. Das war dem 48-jährigen Nachbarn zu laut, er stellte sich vor das Gartentor der Jugendlichen und forderte diese zu mehr Ruhe auf.

Um dem Ganzen noch etwas Nachdruck zu verleihen, zeigte er einen Revolver vor, spannte den Hahn und sagt "Das ist die erste Warnung". Der stark betrunkene Mann wurde von mehreren Polizeistreifen widerstandslos festgenommen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Revolver um eine funktionsuntüchtige Luftdruckwaffe.