Forchheim: Kochen kann gefährlich sein

Mieter vergass sein Essen auf dem Herd - vor 12 Minuten

FORCHHEIM - In der Friedrich-von-Schletz-Straße hat es gebrannt. Anwohner verhinderten Schlimmeres. Ein Mieter hatte sein Essen auf dem Herd vergessen.

Am Donnerstagmittag gab ein Brandmelder in einer Wohnung im ersten Stock in der Friedrich-von-Schletz-Straße Alarm. Anwohner verständigten die Feuerwehr. Rauch drang aus der Wohnung. Die Feuerwehr öffnete die Tür und entdeckte recht schnell was die Ursache war. Der Wohnungsinhaber, der selbst nicht in der Wohnung war, hatte vergessen Essen vom Herd zu nehmen, beziehungsweise den Herd aus zu schalten.

Symbolfoto © privat



Nach gründlicher Lüftung konnte die Wohnung wieder betreten werden. Sachschaden ist nicht entstanden.

nn