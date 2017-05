Forchheim: Kritik an der Kritik an der Kritik

FGL weist Vorwürfe der SPD gegenüber der grünen Stadtratsfraktion zurück - vor 13 Minuten

FORCHHEIM - Die Stadtratsfraktion der Forchheimer Grünen Liste (FGL) ist sauer über die Art und Weise, wie bei der SPD-Jahreshauptversammlung mit Kritik am SPD-Oberbürgermeister umgegangen wurde. Entsprechend deutlich fällt ihre diesbezügliche Pressemitteilung aus.

Die Sanierung des Forchheimer Rathauses kostet nicht nur Geld, sondern alle Beteiligten auch viele Nerven. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Die Sanierung des Forchheimer Rathauses kostet nicht nur Geld, sondern alle Beteiligten auch viele Nerven. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Die FGL weist darin die bei der SPD in ihre Richtung geäußerten, pauschalen Vorwürfe zurück: "Wir initiieren weder medienwirksame Aktionen noch beteiligen wir uns an einer Hetzjagd gegen den OB", betont die Fraktionssprecherin Annette Prechtel.

Wer solche Behauptungen in den Raum stelle, verkenne die momentane Situation im Stadtrat und die "mangelnde Kommunikation des Stadtoberhauptes unter anderem mit der Fraktion der Grünen", heißt es weiter.

Intensiv vorbereitet

Uwe Kirschstein © Ulrich Graser



Uwe Kirschstein Foto: Ulrich Graser



"Als Forchheimerin und als Grüne konnte und kann ich die Art und Weise, wie OB Kirschstein mit dem Thema Rathaussanierung umgegangen ist, nicht akzeptieren und habe mich wie etwa drei Viertel der Stadträtinnen und Stadträte intensiv auf die Sondersitzung zum Rathaus vorbereitet", so Prechtel weiter.

Annette Prechtel © Edgar Pfrogner



Annette Prechtel Foto: Edgar Pfrogner



"Wir trafen auf eine – in meinen Augen – zu schlecht vorbereitete Stadtspitze, die noch dazu anfangs versucht hat, Informationen vonseiten des Architekten zurück zu halten. Warum er einen Planungsstopp zum Rathaus am Stadtrat vorbei verhängt hat, hat der OB bis dato nicht beantwortet. Sämtliche in der Sondersitzung gestellten und überfraktionell ausgearbeiteten Fragen halte ich für wichtig und die geäußerte Kritik zum einen für berechtigt, zum anderen sachlich am Handeln des OB angesetzt. Zu keinem Zeitpunkt haben wir den OB persönlich angegriffen!"

Mehr vom OB erhofft

Bilderstrecke zum Thema Betreten verboten: Giftstoffe im Forchheimer Rathaus PCP und Lindan: Einst wurden die Stoffe in Holzschutzmitteln genutzt, heute gelten sie als gesundheitsgefährdend. Auch das Holz im Dachboden des Forchheimer Rathauses wurde scheinbar damit behandelt: Dort wurden erhöhte Werte gemessen, weswegen jetzt erst mal niemand außer den Facharbeitern mit Atemschutzmasken das Gebäude betreten darf.



Das Thema Rathaus ist aus FGL-Sicht aber nicht das einzige Thema, bei dem die Fraktion anderer Meinung als die SPD-Fraktion beziehungsweise der OB sei. "Leider" gebe es mittlerweile eine "ganze Reihe von Themen, bei denen sich die Grünen deutlich mehr von einem SPD-OB erhofft hatten".

In erster Linie nennt die FGL hier das Thema offene und rechtzeitige Information der Öffentlichkeit und des Stadtrats und eine breite BürgerInnenbeteiligung bei zentralen Themen wie etwa der Nutzung öffentlicher Gebäude.

Auch in Sachen Ökologie habe der OB "bisher nichts geliefert". Weder habe er sich eindeutig gegen den Bau der Südumgehung ausgesprochen noch gegen weitere Baugebiete in ökologisch sensiblen Gebieten.

Bilderstrecke zum Thema Elf Dinge, die Sie noch nicht über das Rathaus wussten Forchheims wichtigstes Gebäude in administrativem Sinne und auch in seiner historischen Bedeutung ist das Rathaus. Nicht erst seit der Sanierung treten erstaunliche Erkenntnisse zu Tage - kennen Sie alle Fakten über das Rathaus?



Aber auch in Sachen Kultur sei die Fraktion völlig enttäuscht, so Prechtel, "wie wenig da komme und wie unkoordiniert und an der vorherrschenden Meinung im Gremium vorbei agiert" werde. Eine "aus anderen Städten zusammengeschusterte, unausgegorene und auch nicht mit den Kulturschaffenden kommunizierte Kulturförderrichtlinie" sei entschieden zu wenig. Eine Kulturhalle im alten Krankenhausgarten, "wie jüngst von der Verwaltung völlig unfundiert vorgeschlagen", ist für die grüne Stadtratsfraktion jedenfalls ein No-Go.

Keine blinde Gefolgschaft

Bilderstrecke zum Thema Fotostreifzug: Das Rathaus Forchheim schreit nach Sanierung Das Rathaus Forchheim muss generalsaniert werden. Ein Fotostreifzug durch die Büros, die Flure, das Treppenbaus und in den Rathaussaal illustrieren diesen Befund plastisch auch ohne Kenntnis dessen, was genau unter den Bodenbelägen und hinter den Wänden schlummert.



Die grüne Stadtratsfraktion legt Wert auf die Feststellung, dass sie gerne mehr mit der Forchheimer SPD und dem OB Kirschstein zusammenarbeiten würde: "Wir leisten aber keine blinde, rot-grüne Gefolgschaft, sondern bleiben sowohl unserem Anspruch an die politische Arbeit, als auch unseren kommunalpolitischen Zielen treu", stellt die Fraktionssprecherin fest.