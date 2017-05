Forchheim: Kunstvolles im Schatten der Pfalz

FORCHHEIM - Den Forchheimer Kunsthandwerkermarkt groß zu erklären, hieße Bier in den Kellerwald zu tragen: Am Samstag, 20., und am Sonntag, 21. Mai, heißt es rund um die Kaiserpfalz wieder "ausgefallen – ausgezeichnet".

Wer hier nichts findet, ist selber schuld: Am nächsten Wochenende findet der Kunsthandwerkermarkt statt. © Foto: Ralf Rödel



Sie kommen aus dem oberfränkischen Töpfer-Mekka Thurnau, aus Berlin, Dresden und Aachen: Die Künstler, die am Kunsthandwerkermarkt ihre handgemachten Schönheiten präsentieren. Julia Tittmann aus Thurnau etwa hat filigrane Schalen und Figuren aus Porzellan und Ton im Gepäck, Marion Mohrs aus Berlin hat handgefertigte Handtaschen dabei und Doris Geißler, bringt aus Nürnberg ihre "Vollstoff"-Seesäcke mit.

Auch alte Bekannte aus Forchheim und Umgebung haben im Schatten der Pfalz ein Heimspiel: Harry Kramer, Tonkünstler und Fotograf etwa, Silke Kallweit-Lorber zeigt, was die modische Frau trägt, Sonja Schrüfer bindet Bücher filigran und Hubert Hunstein, der mächtige Schmied aus dem Weiler Haag, lässt den Amboss klingeln.

Insgesamt sind es 100 Aussteller aus den verschiedensten Sparten des Kunsthandwerks, die künstlerisch gestaltete Keramik in manchmal eigenwilligen Formen, Unikate aus Glas, Leder, Stoff, Papier und Metall anbieten.

Die Jury des Pfalzmuseums entscheidet übrigens jedes Jahr neu darüber, wer auf dem Kunsthandwerkermarkt ausstellen darf.

Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt kostet drei Euro. Beim sonntäglichen Jazzfrühschoppen bringen die "Swingaraiders" die altehrwürdigen Mauern des Kaiserpfalz-Innenhofs zum Beben.

BIRGIT HERRNLEBEN