Forchheim lädt zur "Nacht der offenen Kirchen"

FORCHHEIM - Einen gemeinsamen Weg des Erinnerns, Feierns und der spirituellen Berührung können Protestanten, Katholiken und Menschen anderer weltanschaulicher Überzeugungen in der ökumenischen "Nacht der offenen Kirchen" am Freitag, 29. September, von 19 bis 23.30 Uhr in Forchheim gehen: Sinnliches Erleben steht im Vordergrund dieser besonderen Nacht mit Fokus auf das Reformationsjubiläum.

Forchheims Kirchengemeinden, hier St. Martin, stehen am Freitag bis in die Nacht hinein offen für ein Ereignis der besonderen Art. © Hitschfel



In der „Nacht der offenen Kirchen“ werden die Besucher durch Musik und Lichteffekte, Schauspiel, Kunstinstallationen, Filmvorführungen und eine Ausstellung in eine besondere Stimmung versetzt.

Im Anschluss an die Eröffnung im Innenhof der Kaiserpfalz erwartet die Besucher ein vielseitiges Angebot an verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadt: Neben der Kaiserpfalz öffnen die Marienkapelle, St. Martin, St. Gereon, die Christuskirche, Verklärung Christi, die Kreuzkirche, St. Johannis und die Klosterkirche ihre Türen.

Der gemeinsame Weg in der „Nacht der offenen Kirchen“ soll Kirchen und Gemeinden der Stadt Forchheim, Gläubige und Menschen mit anderen weltanschaulichen Überzeugungen miteinander verbinden.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet ein gemeinsamer Gottesdienst, der in der Klosterkirche St. Anton beginnt und nach einem kurzen gemeinsamen Prozessionsweg in der Kirche St. Johannis endet. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Folgendes Programm ist für die „Nacht der offenen Kirchen vorgesehen:

Kaiserpfalz, Kapellenstraße 16, Innenhof: 19—19.30 Uhr, (Er)Öffnung in der Kaiserpfalz: Ein spiritueller Auftakt mit zeitgenössischer, moderner Posaunenchormusik, von Schauspielern gesprochenen Impulsgedanken zu Martins Luthers „Exklusivpartikeln“ und einer besonderen Innenhofbeleuchtung.

Kaiserpfalz, Kapellenstraße 16, Erdgeschoss: 19.30—20 Uhr, Wandprojektion der Impulsgedanken mit musikalischer Umrahmung. Sind Martin Luthers „Exklusivpartikel“ zeitlos und was geben sie uns heute? Stefanie Spörl spielt am Steinway-Flügel begleitende zeitgenössische Musik von Ludovico Einaudi zur gedanklichen Vertiefung.

Marienkapelle, Kapellenstraße:, 19.30—22 Uhr, „Here comes the sun“ – Das Hohelied der Sonne, Installation der Künstlerin Christine Frick.

St. Gereon, Am Streckerplatz 3, 20—22.30 Uhr, Notizen zur Veränderung Nr. 5, Installation der Künstlerin Marianne Vordermayr.

Klosterkirche St. Anton, Klosterstraße 12:, 20—20.45 Uhr, Martin Luther und Maria: Das Magnifikat. 21.15 und 22 Uhr. „Die Heiligen der Klosterkirche in der Musik“, Klosterchor und –orchester von St. Anton musizieren zur Ehre Gottes und zum Lob Mariens.

Christuskirche, Paul-Keller-Straße 19: 20 und 21.15 Uhr, Filmvorführung: „Katharina von Bora – Nonne, Geschäftsfrau, Luthers Weib“ – Dokumentarfilm mit Spielfilmszenen (Deutschland 2009), Laufzeit: 45 min.

Pfarrkirche St. Martin, St. Martin-Straße, 20 und 21.15 Uhr, „Die Christussymbolik in St. Martin — eine geistliche Erkundung“, Pfarrer Martin Emge, Regionaldekan, Dauer: circa 45 min.

Pfarrkirche Verklärung Christi, Joseph-Otto-Platz 20: 20 und 21.15 Uhr, „Dem eigenen Leben eine neue Form geben“ — Impressionen aus dem Leben der Heiligen Ottilie mit Orgelklängen, PR Dietmar Denzler und Johannes Freund (Orgel), Dauer: ca. 45 min.

Baptistengemeinde Kreuzkirche, Am Siechhaus 4: 20—22 Uhr, Ausstellung: Die Reformation mit Berücksichtigung der Täuferbewegung.

St. Johannis, Zweibrückenstraße 38: 20—20.45 Uhr, 21.15—22 Uhr, Kirchenlieder — frisch gefunkt und gerockt. Die Bayreuther Band „Fishfunk“ präsentiert traditionelle Choräle — auch aus der Reformationszeit. Modern mit Zwischentexten. 22.30 Uhr, Abschlussgottesdienst.

Es gibt zu Essen und zu Trinken.