Forchheim: Laptops nicht repariert, aber kassiert

FORCHHEIM - Ein kurioser Vormittag im Amtsgericht: Wegen zweifachen Betrugs hatte ein Mann Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Nur tauchte der im Ausland lebende Angeklagte selbst gar nicht auf.

Im Prinzip war Richterin Silke Schneider nur der Name des Angeklagten bekannt: Sergej F. (Name geändert) soll im September 2016 und im Januar 2017 über die Internetplattform Ebay Reparaturleistungen für kaputte Laptops angeboten haben. Die Geschädigten schickten also ihr Gerät ein und überwiesen Geld, jeweils mehr als 200 Euro. Sergej F. sandte die Laptops jedoch ohne etwas zu ändern wieder an die Besitzer zurück — das Geld behielt er.

Richterin Schneider hatte F. im Juni 2018 bereits mittels Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt. F. hätte das eigentlich in Raten von 80 Tagessätzen zu je 30 Euro abbezahlen sollen, legte aber Einspruch ein. Deswegen wurde nun eine Sitzung vor dem Amtsgericht Forchheim anberaumt. Von dem raffinierten Computerspezialisten sind allerdings weder Aufenthaltsort noch seine exakten Personalien bekannt. Vor dem Gericht war er natürlich nicht anwesend.

"Stellvertreter" sollte Urteil abholen

Er habe ihr geschrieben, dass es für ihn unzumutbar sei, aus dem Ausland anzureisen, sagte Richterin Silke Schneider. Stattdessen schickte er einen "Stellvertreter", der das Urteil annehmen und übermitteln sollte. Dass so etwas nicht möglich sei, habe ihm die Richterin vor der Verhandlung allerdings mehrfach deutlich gemacht. Die aktuelle Veranstaltung war deshalb innerhalb von wenigen Minuten beendet.

Staatsanwalt Stefan Meyer forderte, den Einspruch zurückzuweisen. Dem kam Schneider nach, F. muss also immer noch 2400 Euro bezahlen. Außerdem trägt er die Kosten des kuriosen Verfahrens.

