Forchheim: Lautsprecher im Turnbeutel versteckt

Unbekannter stiehlt aus Drogeriemarkt Boxen für 100 Euro - vor 10 Stunden

FORCHHEIM - Diebischer Hifi-Fan: Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr wurde ein Mann von einer Verkäuferin eines Drogeriemarkts in der Hauptstraße dabei beobachtet, wie er zwei Lautsprecherboxen im Wert von 100 Euro in einen schwarzen Adidas-Turnbeutel steckte und den Laden verließ.

Als die Verkäuferin den Dieb festzuhalten versuchte, riss er sich los und flüchtete mit seiner Beute im Turnbeutel per Pedes durch die Fußgängerzone.

Im Bereich der Wallstraße stieg der Mann auf ein Fahrrad und konnte so entkommen. Der Dieb war rund 180 Zentimeter groß, hatte ein gepflegtes südländisches Aussehen und trug markante schwarze Adidasschuhe mit weißen Streifen. Hinweise an die Polizei Forchheim, Telefon (09191) 70900.

