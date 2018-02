Forchheim: Linienbus steckt fest

FORCHHEIM - Am Freitagabend ist ein Linienbus in Forchheim in der Unteren Kellerstraße stecken geblieben.

Schweres Gerät für ein schweres Fahrzeug. Ein Bus ist am Freitagabend im Graben in der Unteren Kellerstraße auf Höhe der Abzweigung nach Serlbach stecken geblieben. Foto: Patrick Schroll



Beim Wenden ist der Bus in einen Wassergraben gefahren. Foto: Patrick Schroll



Wie Augenzeugen und Einsatzkräfte vor Ort berichteten, sei der Busfahrer beim Wenden in der Unteren Kellerstraße kurz vor 20 Uhr auf Höhe der Abzweigung nach Serlbach rückwärts zu weit gefahren - und ist mit den hinteren Reifen im Graben gelandet.

Zunächst versuchte ein hinzugerufener Abschleppdienst den Bus aus der misslichen Lage zu befreien. Doch das hat offenbar nichts genutzt. Gegen 22 Uhr stand der Bus noch immer quer zur Fahrbahn. Dabei schwebte ein Hinterrad über dem Wassergraben. Ein Kran musste ausrücken, um das Fahrzeug wieder auf die Straße zu hieven. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet und der Busfahrer konnte mit ein wenig Verspätung in den Feierabend starten.

Dieser Artikel wurde zuletzt um 23.40 Uhr aktualisiert.

