Forchheim: Loch in der Mauer des Pfalzgrabens ist wieder verdeckt

Das vom Sturm zerstörte Provisorium wurde vom unbekannten Schöpfer repariert - vor 11 Stunden

FORCHHEIM - Die Ersatzmauer aus Styropor ist wieder da. Der oder die unbekannte Künstler/in (wir berichteten) hat das von Sturm Fabienne zerstörte Provisorium am Pfalzgraben erneuert und aufgebaut. Aber wann die Mauerlücke wieder massiv geschlossen wird, weiß derzeit noch nicht einmal der Wind.

Mit Styroporplatten nachgebildet, geformt und bemalt: das von einem Lkw gerissene Loch in der Sandsteinmauer des Forchheimer Pfalzgrabens. Foto: Roland Huber



Die städtische Pressestelle freut sich über das Provisorium so sehr wie sie ratlos ist zu der Frage, wann denn die Mauerlücke wieder in massiver Bauweise geschlossen werden kann: "Die Versicherung prüft noch", heißt es aus dem Rathaus.

Bekanntlich hat nach dem letzten Weihnachtsmarkt mutmaßlich ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug das Loch in die Mauer gerissen. Weder der genaue Hergang noch der Verursacher konnten von der Polizei ermittelt werden. Die Stadt will nicht selbst zur Reparatur schreiten, ehe nicht die Versicherungsfrage geklärt ist, um nicht unnötig auf den Kosten sitzen zu bleiben. Unterdessen hat ein Anwohner eine interessante Idee in den Raum gestellt: Könnte das Loch nicht mit einer Glasscheibe geflickt werden, die einen barrierefreien Blick in den Pfalzgraben ermöglicht?

Das städtische Bauamt griff die Idee auf und prüft sie jetzt auf Machbarkeit und Kosten. Aber: Sollte die Versicherung doch noch zur Zahlung bereit sein, so die Stadt, werde auf jeden Fall Sandstein verwendet.

