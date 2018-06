Forchheim: Luftgewehr-Schuss auf VW-Fahrer

Vorfall am Sonntagvormittag auf der Willy-Brandt-Allee: Polizei sucht Zeugen - vor 12 Minuten

FORCHHEIM - Am Sonntagvormittag wurde in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim der Fahrer eines VW Multivan vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einen VW-Fahrer wurde in Forchheim mit dem Luftgewehr geschossen. Die Polizei sucht Zeugen. © colourbox



Der Geschädigte befuhr die Bundesstraße stadtauswärts, als er auf Höhe des Wertstoffhofes einen Knall hörte. Als er daraufhin anhielt und sein Fahrzeug begutachtete, fand er eine kleine, kreisrunde Eindellung mit Lackabplatzern in der Fahrertüre seines Autos. Eine Suchaktion in der Steinbühlstraße, aus der der Schuss gekommen sein muss, verlief ergebnislos.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden eingeleitet. Die Polizei Forchheim sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

