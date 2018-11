Forchheim: Lukas Kohl feiert die dritte Weltmeisterschaft

Der 22-Jährige gewinnt in Lüttich überlegen den Titel im Kunstrad-Einer - vor 47 Minuten

KIRCHEHRENBACH/LÜTTICH - Trotz eines Patzers bei der Seitvorhebehalte hat Lukas Kohl vom RMSV Concordia Kirchehrenbach in überlegener Manier seinen dritten Weltmeisterschaftstitel im Kunstrad-Einer gewonnen. Es ist der dritte in Folge.

Lukas Kohl genießt in Lüttich den Triumph: Der frischgebackene Weltmeister im Kunstrad-Einer mit Deutschland-Fahne und Goldmedaille hat zum dritten Mal in Folge den Titel errungen. © Oliver Stoll



Lukas Kohl genießt in Lüttich den Triumph: Der frischgebackene Weltmeister im Kunstrad-Einer mit Deutschland-Fahne und Goldmedaille hat zum dritten Mal in Folge den Titel errungen. Foto: Oliver Stoll



Mit 200,36 Punkten krönte er sich nach Stuttgart und Dornbirn erneut zum World-Champion. Moritz Herbst (Wendlingen) holte sich Silber (184,74), während Bronze erneut an Chin To Wong (Hongkong/177,96)) ging. Geburtstagskind Lukas Burri (Schweiz) musste ohne 1er Medaille die Heimreise antreten. 170,12 e reichte nur zum undankbaren 4. Platz.

In der Vorrunde fuhr der 22-jährige Kohl 204,08 Punkte heraus und sicherte sich auch den Vorrundensieg. "200 Punkte sind ein super Abschluss dieser Megasaison", so Kohl zu den Nordbayerischen Nachrichten.

Der erneute Triumph in der belgischen Metropole war auch für ihn schwer zu realisieren: "Es verfliegt die Zeit noch so mega, und ich bekomme gerade nix mit. Habe meinen Kopf und Gedanken irgendwie woanders, aber jetzt gilt es noch, die Atmosphäre und Spannung aufzusaugen und zu genießen."

Der aus Wohlmuthshüll bei Ebermannstadt stammende Kohl freute sich auch über sein starkes Ergebnis aus der Vorrunde. Doch er wusste, dass er in seiner Konzentration nicht nachlassen durfte. "Zum Finale waren es dann nur etwa drei Stunden, also hieß es für mich schnell runterkommen und schnell wieder erneut Spannung aufbauen", so Kohl.

Dies gelang ihm bereits vor seinen Auftritten. Obwohl die Anspannung bereits mit der Eröffnungsfeier am Freitag gestiegen war, musste er bis zu seinen Auftritten "mit Handbremse unterwegs sein, um das Gefühl für meine Kür aufrechterhalten".