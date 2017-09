Forchheim: Lukas Kohl ist bereits in WM-Form

FORCHHEIM - Bei den 1. German Masters im Kunstradsport in Weil im Schönbuch hat sich Lukas Kohl vom RMSV Concordia Kirchehrenbach bereits die Teilnahme zur Deutschen Meisterschaft in Hamburg gesichert.

German-Masters-Sieger Lukas Kohl bei seiner Übung auf dem Kunstrad in Weil am Schönbuch. Foto: Wilfried Schwarz



Der amtierende Weltmeister im 1er Kunstrad dominierte mit ausgefahrenen 200,30 und 202,79 Punkten das 1er Kunstrad der Männer. In der WM-Zwischenwertung — nach zwei von sieben WM-Ausscheidungen — führt Kohl mit 403,09 Punkten vor Moritz Herbst (Wendlingen/384,42) und Marcel Jüngling (Dornheim) und Martin Fürsattel (Fürth-Vach) mit je 371,14 Punkten.

Mit zwei Kürvorträgen von jeweils über 200 Punkten meldete der "Lukinator" gleich zu Beginn der deutschen Ausscheidung zur Hallenradsport-Weltmeisterschaft am 24. und 26. November in Dornbirn/Österreich seine Ansprüche auf eine Titelverteidigung an. Auch der amtierende Weltmeister muss im Gegensatz zu manchen anderen Sportarten durch die WM-Qualifikationsmühle "German-Masters-Serie.

"Mit dem Regenbogentrikot des Weltmeisters steht man schon etwas unter Druck, denn die Zuschauer wollen von mir ja einen weltmeisterlichen Auftritt sehen. Ich will immer mein Bestes geben, um zu zeigen, dass ich das WM-Trikot auch verdient habe", so der 21-jährige Student.

Im Gegensatz zum Vorjahr sei er nun der Letzte, der auf die Fläche geht. "Ich weiß, was die Konkurrenten vorgelegt haben und muss dies toppen. Bisher hat mich die Konkurrenz noch nicht bis aufs letzte gefordert. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn die ein Topresultat vorlegen."

Sind die Ergebnisse von Weil im Schönbuch bereits der halbe Weg zur Hallenrad-WM nach Dornbirn? "Nein, aus meiner Sicht noch nicht. Es ist erst ein kleiner Schritt. Moritz Herbst war gehandicapt am Start, er konnte diese Woche aufgrund einer starken Erkältung nicht trainieren. Wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, kann er genauso über 200 Punkte herausfahren. Ebenso weiß ich, was Martin Fürsattel kann. Und Marcel Jüngling hat heute eine Topleistung auf die Fläche gezaubert. Da ist noch längst nicht alles in trockenen Tüchern."

Vor allem den Maute-Sprung, hier springt Kohl vom Sattel bei rollendem Rad auf den Lenker, beherrscht er wie kein anderer. Keiner springt so schnell wie er. Was ist sein Rezept? "Im Gegensatz zu den anderen Sportlern fahre ich nicht gerade, sondern fahre leicht in der Kurve. Darum geht dies aus meiner Sicht viel schneller."

Für Lukas Kohl steht in 14 Tagen das nächste German Master in Öhringen und dann am 7. Oktober das German-Masters-Finale in Gutach auf dem Programm. Danach muss er in Hamburg seinen Deutschen Meistertitel verteidigen.

Ab 2018 soll es als Neuerung einen vierteiligen Kunstrad-World-Cup geben. Start ist im Februar in Prag. "Ich stehe der World-Cup-Serie positiv entgegen. Es hilft uns sicherlich, meine Sportart auf der Welt bekannter zu machen. Der Wettkampfkalender wäre dann zwar noch dichter, aber grundsätzlich wäre ich schon gerne dabei", sagt der Weltmeister.

