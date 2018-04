Forchheim: Mädels auf Diebestour im Marken-Outlet

FORCHHEIM/HERZOGENAURACH - Zwei Jugendliche aus dem Landkreis Forchheim konnten den Sport-Marken nicht widerstehen und waren in Herzogenaurach auf Diebestour.

Symbolbild © dpa



Am Donnerstagabend wurden zwei zwölf und 17 Jahre alte Mädchen aus dem Landkreis Forchheim in einem Marken-Outlet in Herzogenaurach beim Diebstahl ertappt. Die beiden Schülerinnen hatten gemeinschaftlich Sportoberbekleidung im Wert von 200 Euro entwendet.

Die Polizeibeamten der Polizei Herzogenaurach stellten fest, dass das Duo bereits kurz vorher in zwei weiteren Sportgeschäften Ware mitgehen ließ. Dort hatten sie drei Paar Spotschuhe im Gesamtwert von 345 Euro gestohlen.

Beide Mädchen wurden von ihren verständigten Eltern bei der Polizei abgeholt.