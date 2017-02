Forchheim: Manchem im Pfalzgewölbe die Augen geöffnet

FORCHHEIM - Unerwartet viele Zuhörer haben bei den „Kaiserpfalzgesprächen“ dem Kunsthistoriker Professor Dr. Hans Dickel (60) von der Universität Erlangen-Nürnberg gelauscht. Er sprach beim Förderkreis Kaiserpfalz über „Moderne Kunst im Stadtraum“ und öffnete dabei manchem im Pfalzgewölbe die Augen.

Im angeregten Gespräch am Rande einer gut besuchten Veranstaltung (v. li.): Professor Dr. Hans Dickel, Hubert Forscht (Junges Theater), Ewald Maier und Harald Winter (beide Förderkreis Kaiserpfalz). © Udo Güldner



Was soll Kunst im öffentlichen Raum überhaupt? Warum bleibt sie nicht in den Museen? Sein Streifzug führte Professor Dickel zu den umstrittenen Anfängen kurz nach der 68er Revolte und bis in die Gegenwart – zeitgenössische Kunst eben. Im Laufe der Jahrzehnte wären die Künstler raffinierter geworden. Sie schockierten und provozierten die Betrachter ihrer Kunstwerke und Installationen nicht mehr, wie das noch in den 1970er Jahren gewesen sei. Als Beispiel nannte Dickel das „Terminal“ des US-Amerikaners Richard Serra, das vor dem Hauptbahnhof in Bochum über zwölf Meter aufragt. „Damals kam es beinahe zum Bürgerkrieg, so umstritten war die Stahl-Skulptur.“ Die Plastik sollte zur genauen Wahrnehmung anregen, zur sinnlichen Erfahrung, die nicht von vorherigem Wissen abhängig sei.

„Eine solche Plastik soll als herausfordernder Fremdkörper Widerspruch erzeugen zu dem Ort, auf dem sie steht und zu der Zeit, in der sie entsteht.“ Im Gegensatz zum Denkmal soll es den öffentlichen Raum weder verschönern noch auf etwas hinweisen. „Das ist die absolute Autonomie der Kunst.“

Anders sei es in den 1990er Jahren gewesen, in denen Christo und Christa den Reichstag in Berlin so kunstvoll verhüllten, dass diesmal keine Vandalen wüteten, die Bevölkerung tobte oder einzelne sich dazu hinreißen ließen, den Künstler ins KZ zu wünschen.

Ganz anders am Reichstag mit seiner geradezu „heiteren Stimmung“. Mit der ironischen Geste der Verschleierung hätte das Künstlerpaar den Blick des Betrachters geöffnet.

Kunst führe über die Erwartungen und den Geschmack hinaus, sie fange jenseits dessen an. „Vielleicht ist provokant gar nicht negativ zu sehen, sondern aufregend und herausfordernd.“ Heutzutage verführten die Künstler ihr Publikum. „Man kann schließlich nicht mehr das machen, was vor 300 Jahren gemacht wurde. Unsere Gesellschaft braucht die ständige Innovation.“ Objektive Maßstäbe, was Kunst sei und was nicht, gebe es „zum Glück nicht mehr“.

„Nur durch die Beschäftigung mit dem Werk wird es mit Bedeutung aufgeladen.“ Im Übrigens bedürfe jedes Kunstwerk der Betrachtung und Auseinandersetzung, auch Arne Quinzes „Talking to the sky“, das in Forchheim sowohl für Irritationen als auch für Begeisterung gesorgt habe. „Es hat den optimalen Standort. Ich habe es bewundert.“

