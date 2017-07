Forchheim: Mann bedroht Gäste mit Messer und Hammer

25-Jähriger musste von der Polizei festgenommen werden - vor 25 Minuten

FORCHHEIM - Ein 25-jähriger Mann ist von der Polizei am Forchheimer Bahnhofsplatz am Samstagabend in Gewahrsam genommen worden. Den Beamten zufolge hatte er dort wahllos die Gäste in einer Gaststätte provoziert - zunächst nur mit Worten.

Doch im weiteren Verlauf drohte der 25-Jährige den Besuchern vor der Gaststätte mit einem Messer und einem Hammer. Die Gäste schlossen sich daraufhin in der Gaststätte ein und verständigten die Polizei.

Diese konnte den aggressiven Herren kurz darauf festnehmen und das Messer sowie den Hammer sicherstellen. Der Mann wurde aufgrund seines Gemütszustandes von den Polizisten festgenommen und verbrachte die Nacht in Gewahrsam.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Nötigung.