Forchheim: Mann lässt vor Sonnenstudio die Hosen runter

Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - In Forchheim wurde am Dienstagabend ein Exhibitionist von Mitarbeiterinnen eines Sonnenstudios gemeldet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Exhibitionist öffnete am Dienstagabend vor einem Sonnenstudio in der Forchheimer Dreickirchenstraße seine Hose und vollzog eindeutige Handlungen an seinem Geschlechtsteil. Mitarbeiterinnen des Geschäfts riefen die Polizei, als ihnen der bislang Unbekannte gegen 18.50 Uhr vor der Filiale auffiel.

Die Polizei sucht noch nach Zeugen. Der etwa 40-Jährige wird als zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß beschrieben und trug ausschließlich schwarze Kleidung, darunter eine schwarze Wollmütze.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

