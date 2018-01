Forchheim: Mann würgt Freundin und tritt ihr gegen den Kopf

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags - Täter war stark alkoholisiert - vor 44 Minuten

FORCHHEIM - Die Polizei hat am Mittwoch einen 42 Jahre alten Mann aus Forchheim festgenommen, gegen den nun ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags vorliegt.

Symbolbild Foto: dpa



Am Mittwochabend soll der Mann seine 29 Jahre alte Lebensgefährtin gewürgt und getreten haben. In der gemeinsamen Wohnung im Eggolsheimer Weg kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau ihren Partner offensichtlich beleidigt hatte.

Sie bekam keine Luft mehr

Daraufhin griff der, laut Aussage der Polizei, stark alkoholisierte Mann die 29-Jährige an und würgte sie, so dass sie keine Luft mehr bekam. Außerdem trat er ihr mit seinen Füßen und Knien gegen den Kopf und zog ihr an den Haaren.

Von den Nachbarn alarmiert, konnte die Polizei den 42-Jährigen festnehmen. Dieser zeigte sich auch beim Transport in die Gefängniszelle weiter aggressiv und beleidgte die Beamten mehrfach.

Schwere Verletzungen

Die 29-Jährige erlitt bei dem Angriff schwerere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Kopfes und Halses und kam daher zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den 42-Jährigen übernommen. Am Donnerstag erging gegen den Beschuldigten durch den Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

