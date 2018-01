Forchheim: Mauerstück an der Kaiserpfalz herausgerissen

Stadt spricht von "erheblichem Schaden" und vermutet Unfall mit Fahrerflucht - vor 50 Minuten

FORCHHEIM - Aus der Mauer der Kaiserpfalz ist ein Stück herausgebrochen. Vermutlich blieb ein Lkw in einem Stromkabel hängen, das über die Mauer in den Pfalzgraben führte. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Stück Mauer fehlt der Kaiserpfalz: Der Bauhof hat nun die Quader gesichert und die Unfallstelle abgesperrt. © Foto: Roland Huber



Rrrumms - mit dem Lkw dagegen und nix wie weg! So muss es sich wohl abgespielt haben, als am Tag nach den Weihnachtsfeiertagen, am 27. Dezember, gegen 6.15 Uhr ein Laster an einem wegen des Weihnachtsmarktes in der Höhe gespannten Stromkabel hängen blieb und kräftig Gas gab.

Eine Kettenreaktion war die Folge: Weil das Kabel an einem Verteilerkasten hing und über die Mauer in den Pfalzgraben führte, wurde ein Stück der Mauer herausgerissen. Erst vor wenigen Tagen sei das Malheur aufgefallen, bestätigt Britta Kurth, Pressesprecherin der Stadt, die den Schaden, der durch den mysteriösen Unfall entstand, als „erheblich“ beziffert.

Der Bauhof hat nun die Quader gesichert und die Unfallstelle abgesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon (0 91 91) 70 90-0, zu melden.