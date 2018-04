Forchheim: Mehrere Motorradfahrer verletzt

Drei Unfälle am Freitag - Tausende Euro Sachschaden - vor 51 Minuten

EBERMANNSTADT/FORCHHEIM - Mehrere Motorradfahrer sind bei Unfällen im Landkreis verletzt worden.

Symbolbild © Hauke-Christian Dittrich/dpa



Symbolbild Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa



Ein Unfall ereignete sich auf der B470 an der Einmündung Pretzfeld. Ein 77-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Bundesstraße nach links in Richtung Pretzfeld abbiegen und übersah hierbei einen aus Forchheim kommenden 17-jährigen Motorradfahrer. Das Motorrad prallte in den Opel, der junge Fahrer wurde leicht verletzt, am Kraftrad entstand Totalschaden. Insgesamt liegt der Sachschaden bei 9000 Euro.

Und es krachte ein weiteres Mal entlang der B470. Ein 62-jähriger Autoahrer war in Richtung Ebermannstadt unterwegs. Am Ortsende wollte er nach links in einen Parkplatz einfahren. Er übersah hierbei einen von hinten kommenden 24-jährigen Motorradfahrer, der gerade zum Überholen ansetzte. Der Krad-Fahrer prallte in die Fahrerseite des Pkw und stürzte. Er verletzte sich hierbei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Auch in Forhcheim Stadt stürzte ein Motorradfahrer: Eine 71-jährige Fiat-Fahrerin war auf der Burker Straße stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung „Hofäcker“ musste sie verkehrsbedingt anhalten, weil ein Auto vor ihr nach links abbiegen wollte. Ein 51-jähriger Motorradfahrer, der hinter der 71-Jährigen fuhr, erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Fiat. Das Motorrad schleuderte nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in den Audi eines 43-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.