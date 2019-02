Forchheim: Mikroplastik ist großes Thema

Ehrenbürg-Gymnasium ringt bei "Jugend forscht" um Preis - vor 3 Minuten

FORCHHEIM - 208 Leistungsträger von morgen stellen sich dem oberfränkischen Regionalwettbewerb Jugend forscht. Die Veranstaltung findet vor einer Jury an der Hochschule in Hof statt.

Mikroplastik wird zunehmend zu einem Problem. © Oregon State University/dpa



Mikroplastik wird zunehmend zu einem Problem. Foto: Oregon State University/dpa



Die Mädchen und Jungs stellen am 21. und 22. Februar in der Hochschule Hof insgesamt 121 Projekte einer Jury vor. In diesem Jahr beschäftigt der Umweltschutz die jugendlichen Teilnehmer sehr.

EGF am stärksten vertreten

Viele Arbeiten beinhalten Themen wie Mikroplastik, Umweltverschmutzung und Abfallvermeidung. Auch Untersuchungen von Nahrungsmitteln sind wieder im Fokus.

Die Teilnehmer kommen aus fast allen Teilen in Oberfranken. Das Ehrenbürg-Gymnasium in Forchheim ist mit zwölf Projekten die am stärksten vertretene Schule.

Auch im Unterricht in Ebermannstadt ein Thema

Mikroplastik ist auch ein Thema am Gymnasium-Fränkische Schweiz in Ebermannstadt. Dort gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich intern mit der Frage nach der Verschmutzung der Meere durch die kleinen Partikel beschäftigt. Im Herbst 2017 war das Thema im Mittelpunkt auf dem Lernschiff MS Wissenschaft in Forchheim gewesen.