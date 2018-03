Forchheim: Misstrauen gegen den OB ausgesprochen

FORCHHEIM - Das Misstrauen im Stadtrat gegenüber Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und der Stadtverwaltung in Sachen Rathaus-Sanierung ist groß. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat beschlossen, Kirschsteins Handeln selbst zu überprüfen. Ein einmaliger Vorgang.

Geht bei der Planung der Generalsanierung des Rathauses alles seinen rechten Gang? Manche Stadträte zweifeln daran. © Roland Huber



Kaum hatte der Stadtrat im Dezember beschlossen, dass die Planungsarbeiten für die Generalsanierung des Rathauses neu ausgeschrieben werden müssen, dieses Mal europaweit, da wurden einzelne Räte auch schon aus Kreisen der beteiligten Planer mit exklusiven Informationen gefüttert. Udo Schönfelder (CSU): „Es gab Informationen, dass es unterschiedliche Auffassungen zu den Sachverhalten gibt.“

Die Stadtverwaltung hatte die Neu-Ausschreibung folgendermaßen begründet: Der Nutzungszweck des Gebäudes sei von „Verwaltungszentrum“ geändert worden zu „Haus der Begegnung“. Dies verändere gleichzeitig die mögliche Fördersituation mit öffentlichen Mitteln. Aufgrund der Höhe der mutmaßlichen Investitionskosten müsse die Planungsleistung, von der schon einiges erfüllt worden sei, europaweit neu ausgeschrieben werden. Andernfalls könnten Zuschüsse verloren gehen. Dieser „Sachverhalt“ wird offenbar von beteiligten Planern gegenüber Stadträten anders dargestellt, wie Annette Prechtel (FGL) bestätigte.

Manfred Hümmer (FW) sagte, möglicherweise sei die komplette Neuausschreibung „gar nicht nötig“. Es gebe auch „eine andere juristische Beurteilung“. Reiner Büttner (SPD) konnte das „nicht nachvollziehen“. Die Fraktionen CSU, JB, FW und FBF stellten gemeinsam den Antrag auf Einsichtnahme in alle Akten und Verträge, um herausfinden zu können, wer wann wem warum welchen Auftrag gegeben hat. Das mit Händen greifbare Misstrauen gegenüber dem OB speiste sich auch aus dem vor Jahresfrist von Kirschstein ausgesprochenen vorübergehenden Planungsstopp für die Rathaussanierung. Damit, so wurde ihm in den Haushaltsreden vorgehalten, sei wertvolle Zeit vertan worden. Die Antragsteller wollten, dass an ihrer Stelle Sebastian Körber (FDP) Akteneinsicht bekommt und anschließend im Stadtrat berichtet. Grund ist Körbers Beruf als Architekt und damit Fachmann für Bauangelegenheiten. Die FDP hatte sich dem Antrag nicht angeschlossen, Körber erklärte sich dennoch bereit dazu.

OB Kirschstein sah die Sache eigentlich beim Rechnungsprüfungsausschuss richtig aufgehoben. Dessen Leiter Hans-Werner Eisen (CSU) lehnte aber wegen Arbeitsüberlastung die Aufgabe ab. Dann entspann sich noch eine Debatte, die ins Persönliche ging, um die Person Körber und die FDP-Fraktion. SPD-Rat Albert Dorn rügte, die liberalen Kollegen harrten, wenn sie schon mal da seien, in der Regel nicht wie die anderen bis zum Ende aus, angeblich wegen beruflicher Belastung. Da solle man sie nicht noch zusätzlich mit Aufgaben beladen.

Letztlich erhielt der Antrag auf Akteneinsicht 30 von 36 Stimmen, die Person Körber aber nur 22 (von der SPD stimmte nur Reinhold Otzelberger für Körber).

