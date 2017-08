Forchheim: Mit Leergut-Geld Drogen gekauft

FORCHHEIM - Im November 2016 kamen bei einem Getränkemarkt im Süden Forchheims über Nacht immer wieder Kästen mit PET-Leergut abhanden. Bei den insgesamt vier Fällen verschwanden so 62 Getränkekisten im Wert von 403 Euro. Nun hatten sich zwei Forchheimer vor dem Amtsgericht des einfachen beziehungsweise des gemeinschaftlichen Diebstahls zu verantworten und zeigten sich geständig.

Insgesamt 62 Getränkekisten im Wert von 403 Euro ließen die Angeklagten aus Forchheim mitgehen (Symbolbild). Foto: dpa/Henning Kaiser



Wie die Polizei ermittelt hat, stieg bei drei Gelegenheiten ein 39-jähriger Mann über das Einfahrtstor des Getränkemarktes und brachte das Leergut an sich, um es in den Tagen danach am Leergut-Automaten zurück in Bargeld zu verwandeln. Beim vierten Vorfall – wohl durch die vorherigen "Erfolge" ermutigt, der größte Fischzug der Serie – hatte er einen 32-jähriger Freund dabei, der ihm beim Diebstahl half.

Vor Strafrichterin Silke Schneider erschienen beide Angeklagten in Fußfesseln, weil sie zu ihrem ersten Prozess im Mai 2017 nicht aufgetaucht waren und in einem Fall erst Wochen später auf offener Straße in der Innenstadt in Hauptverhandlungshaft genommen worden waren.

Das Duo gestand die Taten von Beginn unumwunden ein. Es habe sich um Beschaffungskriminalität gehandelt, so der Haupttäter, um die Sucht nach Heroin und dem synthetischen Opiod Fentanyl zu befriedigen. Schon der Vater habe ein ähnliches Schicksal erlebt, so Verteidiger Rechtsanwalt Helmut Streit (Forchheim). Er brachte auch noch ein psychiatrisches Gutachten ins Spiel, das auf Grund schwerer drogenbedingter Schäden am Gehirn eine verminderte Schuldfähigkeit attestierte.

Sein Plädoyer nach einer Bewährungsstrafe verhallte indes ungehört. Richterin Schneider sah auf Grund der inzwischen 23 Vorstrafen des Haupttäters keine Chance mehr auf eine Bewährung und verurteilte den gelernten Schreiner zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Es sei darum gegangen, sich eine laufende Einnahmequelle zu verschaffen, wodurch es sich um gewerbsmäßigen Diebstahl gehandelt habe. Zudem seien Absperrungen und andere Sicherungsmaßnahmen überwunden worden, was den schweren Diebstahl begründe.

Der Auszug aus dem Bundeszentralregister sprach in den letzten Einträgen von unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln, Diebstahl, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung. Die Mutter des Haupttäters äußerte sich sogar erleichtert, dass er "von der Straße weg" sei. Mit einer stationären Therapie aus der Strafhaft heraus will er nun gegen seine Drogensucht vorgehen. "Sie müssen irgendwann die Kurve kriegen. Sonst endet es ganz böse", mahnte Richterin Schneider.

Noch eine Chance

Sein Komplize, ein junger zweifacher Vater, kam mit sechs Monaten auf Bewährung davon. In seinem noch jungen Leben hat er bereits Diebstahl, unerlaubten Erwerb von Betäubungsmitteln und gefährliche Körperverletzung auf dem Kerbholz. In den nächsten drei Jahren darf er sich nichts zuschulden kommen lassen, muss jeden Wohnsitzwechsel melden und innerhalb von vier Monaten 90 Stunden gemeinnützige Arbeit bei der Arbeiterwohlfahrt Forchheim ableisten. Damit orientierte sich die Amtsrichterin am Plädoyer der Staatsanwältin Susanne Hansen (Bamberg).

Kuriosum am Rande: Derjenige ohne Bewährung durfte den Gerichtssaal vorerst als freier Mann verlassen, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Derjenige mit Bewährung blieb gefesselt und kam zurück in die Justizvollzugsanstalt. Aus einem vorherigen Fall hat er noch einige Tage "Ersatzhaft" zu verbüßen, weil er eine Geldstrafe nicht hatte zahlen wollen.

