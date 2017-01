Forchheim: Mit Tiefkühl-Erbsen auf Tuchfühlung

Forchheimer Firma Schwarzbach weiß, wie man in der Eiskälte durchhält - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Wetterochs sagt für den Landkreis bis zu bis zu minus zehn Grad am Freitag tagsüber voraus. Für die Mitarbeiter der Firma Schwarzbach aus Forchheim sind solche Temperaturen pipifax. Das Familienunternehmen betreibt einen Tiefkühlgroßhandel, wie Patrick Richter (29) erzählt.

Bei diesen eisigen Temperaturen wachsen die Eiskristalle in Hülle und Fülle. © Jens Borrmann



Herr Richter, welche Temperaturen herrschen denn bei Ihnen in der Arbeit?

Patrick Richter: Im Büro Gott sei Dank ganz normale. Richtig kalt ist es nur in unserem Lager. Die vier Mitarbeiter dort müssen bei konstant minus 23 Grad arbeiten.

TK-Erbsen, Eis und gefrorener Rotbarsch mögen sich da wohl fühlen. Aber wie halten das Ihre Lageristen aus?

Patrick Richter © Foto: Linke



Patrick Richter: Mit spezieller Thermobekleidung. Das fängt bei den Socken an, geht über die gefütterten Schuhe, eine wattierte Hose und eine dicke Jacke. Im Prinzip sieht die Kleidung wie ein Blaumann aus, nur in der sehr warmen Variante. Dazu Handschuhe und eine Sturmhaube aus der nur Nase und Augen rausschauen. Drunter tragen die meisten Pulli und Hose. Mehr braucht es nicht, die Arbeit in der Lagerhalle ist anstrengend, da kommt man durchaus ins Schwitzen. Eine Schicht dauert acht Stunden, etwa jede Stunde wärmen sich die Kollegen für zehn Minuten auf. Einmal gibt es eine längere Pause. Im Pausenraum ist es mit 25 Grad angenehm warm.

Als Mitarbeiter eines Tiefkühlgroßhandels müsste das aktuelle Wetter ja ein Traum sein.

Patrick Richter: Zum Anschauen ist es schon schön und für meine Kinder auch, die fahren Schlitten und freuen sich schon, wenn wir heute einen Schneemann bauen. Ich persönlich mag es lieber warm.

BEKE MAISCH