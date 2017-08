Forchheim: Montessori-Schüler bekommen viel Lob

Prüfungen mit Bravour gepackt – Große Abschlussfeier - vor 28 Minuten

FORCHHEIM - In der privaten Montessori-Volksschule haben 21 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse und elf Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen. Sowohl beim Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule als auch beim Mittleren Bildungsabschluss gab es gute Ergebnisse.

Die Montessori-Absolventen freuen sich über ihre tollen Abschlussergebnisse. Nach dem Gruppenfoto auf der Treppe trafen sich alle zur zünftigen Schlussparty im Schulhof. © Katja Eckert Hessing



Ein Großteil der Neuntklässler wird in der 10. an der Schule bleiben und auch die Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss werden ihren schulischen Weg fortsetzen, unter anderem an der Montessori-Oberschule in Nürnberg (MOS). Viele Absolventen ergreifen auch die Chance einer Berufsausbildung, sie fanden problemlos eine Ausbildungsstelle, eine der Abgängerinnen absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Die Sekundarstufe gibt es an der Montessorischule seit 2007. Dieses Jahr hat der vierte Jahrgang der 10. Klasse seinen Abschluss gemacht. Der Erfolg der Absolventen, die vielfach nach der 10. Klasse den Weg zum Abitur weitergehen und die Zahl der Neuntklässler, die an der Schule bleiben, um den Mittleren Bildungsabschluss zu absolvieren, zeige, dass sich der Ausbau der Sekundarstufe bewährt habe, so Geschäftsführerin Sibylle Kellner. Die Prüfungen wurden an der Ritter-von-Traitteur-Schule abgelegt. Da die Montessori-Absolventen keine Noten einbringen können, kommt es bei ihnen auf das Abschneiden in der Prüfung an.