Forchheim: Montessori-Schüler zeigen Abschlussarbeit

Mentoren aus der Praxis standen den Neuntklässlern der Montessori-Schule zur Seite - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Die Neuntklässler der Montessori-Schule in Forchheim haben ihre Abschlussarbeiten einer Jury vorgestellt. Am 24. November präsentieren die Schüler ihre Arbeiten einem großen Publikum auf Schloss Thurn.

Die Neuntklässler der Montessori-Schule haben monatelang an ihren Projekten gearbeitet. Noel Kramer hat Londons Straßen in Miniaturform nachgebaut, in denen der Serienmörder „Jack the Ripper“ zugeschlagen haben soll. © Foto: Ralf Rödel



Die Neuntklässler der Montessori-Schule haben monatelang an ihren Projekten gearbeitet. Noel Kramer hat Londons Straßen in Miniaturform nachgebaut, in denen der Serienmörder „Jack the Ripper“ zugeschlagen haben soll. Foto: Foto: Ralf Rödel



Nach monatelanger Arbeit präsentierten die Schüler der Montessori-Schule in Forchheim ihre Abschlussarbeiten einer Fachjury. Die sogenannte "Große Arbeit" bildet den Montessori-spezifischen Abschluss an der Schule. Die Projekte der Neuntklässler waren dabei so unterschiedlich wie die Schüler selbst. Von Kochbüchern, über Sportoutfits bis hin zu Baumveredelung und selbstgeschriebenen Theaterstücken reichte das Repertoire der Arbeiten.

An der Montessori-Schule dient diese Koppelung aus Theorie und Praxis als Abschlussarbeit nach neun Jahren Schulzeit. Anders als an Regelschulen werden die Arbeiten nicht mit Noten, sondern wörtlich beurteilt.

"Mit Worten kann man die Schüler viel besser bewerten als mit einer Note, die als Gesamtergebnis über der Arbeit steht", sagt Rosemarie Thiele, die als ehemalige Schulrätin in der Jury saß. Die wörtliche Beurteilung sage viel mehr über den Einzelnen aus und würdige auch die Teilbereiche stärker, da einzelne Schritte umfangreich bewertet werden könnten. Vor einem halben Jahr mussten sich die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule ein Thema aussuchen, das sie persönlich interessiert. Schließlich würden sie viel Zeit damit verbringen.

Kriminalfall aufgegriffen

Sobald der grobe Plan der Arbeit stand, suchten sich die Jungs und Mädels einen Mentor, der sich in dem Themengebiet besonders gut auskennt und bei der Arbeit etwas unter die Arme greifen konnte. Noel Kramer faszinierte der ungeklärte Fall des Serienmörders "Jack the Ripper", den es 1888 in London gegeben haben soll.

Er las englische Bücher über die Geschichte und setzte sich im Theorieteil intensiv mit dem alten London, den damaligen Lebensumständen und den Hauptverdächtigen auseinander. Er war so von dem Fall gefesselt, dass er das "Jack the Ripper"-Museum in London besuchte. Als Mentor half ihm als Experte der Autor des deutschen "Jack the Ripper"-Buches, Thomas Schachner. "Er war gleich bereit, mich mit Informationen zu versorgen und mir als Mentor bei meiner Arbeit zu helfen", erzählt Noel Kramer. Als Praxisteil hat er die Stadt mit den Straßen, in denen "Jack the Ripper" zugeschlagen haben soll, in Miniatur nachgebaut und ein Quiz zu dem Fall konzipiert.

Auf die Frage, warum man sich als 14-Jähriger mit solch einem grausamen Fall intensiv beschäftigen will, antwortet Noel: "Dass dieser Fall seit so langer Zeit ungeklärt ist, hat mich fasziniert, und ich wollte mehr darüber erfahren. Manchmal war es schon hart, die Bilder und Fakten zu sehen, aber ich bin schon ganz gut abgehärtet."

Montessori-Garten bepflanzt

Mit dem aktuellen Thema "Insektensterben" beschäftigte sich Johannes Wagner. Jurymitglied Hans Rosemann, ehemaliger Betriebsleiter der Firma Lidl, lobt die Arbeit des Schülers besonders: "Das Projekt und der Weitblick des Jungen haben mich schon beim Lesen des Theorieteils schwer beeindruckt. Man konnte herauslesen, dass er Angst hat, wie wir mit unserem Planeten umgehen", sagt Hans Rosemann.

Um dem Insektensterben entgegenzuwirken, bepflanzte Johannes im Praxisteil seiner "Großen Arbeit" den Montessori-Garten mit Pflanzen, die besonders gut für Insekten geeignet sind. Unterstützung holte er sich dafür beim Bund Naturschutz, um die richtigen Pflanzen herauszusuchen. Schon nach kurzer Zeit habe Johannes Wagner festgestellt, dass sich Schmetterlinge und andere Insekten in dem Garten niedergelassen hätten.

Sich vor Publikum beweisen

Klassenleiterin Evi Trummer ist "sehr stolz auf die Schüler und darauf, was sie geschafft haben." Sie begleitete die Klasse und bot ihre Unterstützung an, wenn mal etwas nicht lief wie geplant. "Die Schüler wachsen dabei über sich selbst hinaus. Es ist toll zu sehen, dass sie in ihren Interessen aufgehen und viele neue Kompetenzen erlernen", sagt Evi Trummer.

Den letzten Teil der "Großen Arbeit" bildet eine Präsentation zu dem Projekt. Vor einem großen Publikum müssen sich die Montessori-Schüler am 24. November auf Schloss Thurn beweisen.

NINA EICHENMÜLLER