Forchheim: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schweizer Keller: Autofahrer übersah Motorrad beim Abbiegen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-REUTH - Ein Großaufgebot der Rettungskräfte ist nach einem schweren Unfall am Samstag auf der B 470 in Höhe des Schweizer Kellers nötig gewesen. Der 22 Jahre alte Fahrer eines Motorrads ist dabei schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, als ein 61-jähriger Chrysler-Fahrer vom Parkplatz des Kellers nach links auf die B470 einbiegen wollte. Hierbei übersah er den von links kommenden Motorradfahrer, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Das Motorrad prallte in die hintere linke Fahrzeugseite des Chryslers. Durch den heftigen Aufprall wurde der 22-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber eine Klinik gebracht. Auch der 61-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs und der Unfallursache wurde ein Gutachter an hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen. Neben dem Rettungshubschrauber waren mehrere Rettungsdienst-Besatzungen und ein Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehren aus Forchheim-Reuth und Weilersbach waren zur Verkehrslenkung eingesetzt, die B470 war an der Unfallstelle während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

(Artikel wurde am Sonntag, 1. Juli, aktualisiert)

