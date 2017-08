Forchheim: Museumsschiff zeigt Schätze der Tiefe

Ein Gratis-Ausflug auf die Weltmeere am Kanal - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft macht auf seiner Tour durch 42 Städte vom 6. bis 8. September in Forchheim und vom 9. bis 11. September in Erlangen Station.

Ein immer wieder gern gesehener und besuchter Gast in Forchheim: die MS Wissenschaft. © Roland Huber



Ein immer wieder gern gesehener und besuchter Gast in Forchheim: die MS Wissenschaft. Foto: Roland Huber



An Bord des 100 Meter langen Frachtschiffs ist im Wissenschaftsjahr 2017 die Ausstellung „Meere und Ozeane“ zu sehen. Die Ausstellung zeigt, welche Bedeutung die Weltmeere für das Klima haben, welche Rolle sie als Rohstoffquelle spielen und wie die Ozeane sinnvoll genutzt werden können, ohne sie auszubeuten.

Spielerisch können Gäste herausfinden, wie nachhaltiger Fischfang funktioniert. Mit einer Virtual-Reality-Brille tauchen sie durch ein tropisches Korallenriff und im Tiefseekino entdecken sie, welche Kreaturen in vollkommener Finsternis tausende Meter tief am Meeresgrund leben.

Bilderstrecke zum Thema MS Wissenschaft: Ein Schiff voller Technik "Alle Generationen in einem Boot — Gemeinsam den demografischen Wandel gestalten“ lautete 2013 Motto der MS Wissenschaft, die in Forchheim angelegt hatte. Die Mitmach-Ausstellung zeigte die Herausforderungen, die sich älteren Menschen im Alltag stellen und wie sie mit moderner Technik gelöst werden können. Die NN hatten sich an Bord umgesehen.



Anschauen kann man die maritimen Exponate täglich von 10 bis 19 Uhr ab der Anlegestelle Main-Donau-Kanal, Austraße. Täglich um 11 Uhr und um 17 Uhr gibt es kostenlose Führungen.

Die Schau ist für junge Menschen ab zwölf empfohlen. Der Eintritt ist frei. Gruppenanmeldung ab zehn Personen unter www.ms-wissenschaft.de. In Erlangen hält der Frachter an der Anlegestelle Büchenbach, Am Hafen. Auch hier ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.