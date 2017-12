Forchheim: Mysteriöser Autounfall beschäftigt Polizei

Fahrerin kann keine genaue Angaben machen - Zeugen gesucht - 28.12.2017 18:49 Uhr

FORCHHEIM/HÖCHSTADT - Völlig aufgelöst ist am Mittwochnachmittag eine junge Frau zur Polizei gekommen: Sie war gegen 15.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße von Forchheim in Richtung Höchstadt unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug offensichtlich zu weit links gefahren war – und sie nach rechts ins Bankett ausweichen musste. Was dann geschah, bleibt unklar.

Wie die Polizei berichtet, streifte der Wagen der im Bankett etwas, das sie gegenüber den Beamten nicht näher definieren konnte – auch, weil sie nicht angehalten hatte. Ihr Auto wurde dabei vorne und hinten erheblich beschädigt. Sachschaden: rund 2000 Euro.

Zur Marke oder Farbe des entgegenkommenden Fahrzeugs konnte die Frau ebenso wenig etwas sagen wie zur genauen Unfallörtlichkeit. Vermutlich hat sich das Ganze aber zwischen Forchheim und dem Zeckerner Kreuz abgespielt.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (09193) 63940.