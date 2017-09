Forchheim: Mysteriöser Verletzter am Paradeplatz

FORCHHEIM - Die Polizei hat am Samstag einen verletzten Mann auf einer Parkbank am Forchheimer Paradeplatz entdeckt und sucht nun Zeugen.

Mit schweren Kopfverletzungen ist am Samstag, gegen 23.15 Uhr, ein 23-jähriger Forchheimer auf einer Parkbank am Paradeplatz liegend gefunden und zunächst ins Forchheimer Klinikum gebracht worden.

Was zu seiner Verletzung geführt hat, darüber konnte oder wollte der junge Mann keine Angaben machen. Die Polizei nimmt aber an, dass er von einer oder mehreren Personen so zugerichtet worden ist und ermittelt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon (09191) 70 90 0 in Verbindung zu setzen.

Auf einer Bank am Paradeplatz lag am Samstag ein junger Mann mit Kopfverletzungen. © Roland Huber



Nachdem eine Hirnblutung und ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt wurde, musste der Patient in die Uni-Klinik nach Erlangen verlegt werden.

