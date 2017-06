Forchheim: Nachfolge für Metzgerei Höhn gefunden

FORCHHEIM - Eine gebeutelte Kellerwald-Institution kann aufatmen: Für den Schützenkeller ist ein neuer Pächter gefunden. Und auch in den verwaisten Räumen eines anderen Forchheimer Traditionsbetriebes herrscht bald wieder fleisch- und wurstiges Treiben.

Frauen-Power für den Schützenkeller: Die neue Pächterin der Traditions-Schankwirtschaft im Kellerwald Sabina Sullivan (re.) mit ihrer Tochter Francine (Mitte) und ihrer Lebensgefährtin Romy Winkelmann. © Foto: Ralf Rödel



Der Schützenkeller war bisher ein großes Sorgenkind im Kellerwald: einst jahr(zehnte)lang Traditionswirtschaft mit Bier und fränkischen Gerichten, dann von 2011 bis 2015 komplett geschlossen, dann für sieben Monate geöffnet – nur um ob ausuferndem Sanierungsbedarfs wieder im Leerlauf zu verharren. Händeringend suchte die Hauptschützengesellschaft seither nach einem neuem Pächter. Nun ist er gefunden – oder besser: sie.

Sabina Sullivan wird neue Schützenkeller-Wirtin. Die gebürtige Forchheimerin wohnt in Baiersdorf, die Gastronomie ist ihr bereits in die Wiege gelegt worden. Ob als Zwölfjährige im Lokal ihres Vaters in Gräfenberg oder später als Angestellte in diversen Erlanger Kneipen. Der Schützenkeller wird ihre erste eigene Wirtschaft.

Der Keller hat sie verfolgt

"Der hat mich ohnehin jahrelang verfolgt", sagt die 34-Jährige und lacht. "Meine Frau Romy ist Dartspielerin, also bin ich oft zu Spielen im Schützenkeller mitgefahren", erzählt Sullivan. Doch immer wieder fehlte ein Pächter. So kam die Idee auf, selber für Konstanz zu sorgen. "Jetzt oder gar nicht hieß es irgendwann für mich." Am Annafest werden Sabina Sullivan und ihre Lebensgefährtin zunächst nur Getränke (das Bier kommt von der Brauerei Hebendanz) ausschenken, da sich vieles noch im Umbau befindet, allen voran die Küche. "Zum Annafest wollen wir erst mal zeigen: Hallo, wir sind da", sagt Sullivan. Dafür plant sie auch eine kleine Bar auf der Sonnenterrasse. In der Zeit danach soll es neben einer modernen Einrichtung auch wieder eine ordentliche Speisekarte geben – mit Romy, einer gelernter Köchin, am Herd.

Vor wenigen Wochen berichteten die Nordbayerischen Nachrichten vom Aus für die Metzgerei Höhn. "Eine Vielzahl von Gründen" nannte Inhaber Heinrich Höhn als Begründung – unter anderem fehlte ein familieneigener Nachfolger, hohe Investitionskosten machten dem Betrieb das Leben schwer. Ende April schloss die Metzgerei in der Nürnberger Straße nach rund 117 Jahren in Familienbesitz ihre Türen, vermeintlich für immer. Seit einer Woche aber verkündet ein Plakat am Fenster des verwaisten Traditionsbetriebes – selbstredend in hoffnungsvollem Grün – dass Leben in die Bude kommt: Die Metzgerei Endres bittet voraussichtlich ab 3. August wieder an die Wurst- und Fleischtheke in den altehrwürdigen Räumen.

Mittagstisch und "Heiße Theke"

"Eine Verkäuferin vom Metzger Höhn ist auf mich zugekommen und hat mir von der bevorstehenden Schließung berichtet", erzählt Metzgermeister Matthias Endres. Daraufhin trat er mit Heinrich Höhn in Kontakt, fragte an, ob die Ladenflächen zu vermieten seien – "und bald waren wir uns einig".

Für Endres ist es die vierte Metzger-Filiale, neben jener in der Raiffeisenstraße und den Niederlassungen in Baiersdorf und Hirschaid. Kunden dürfen sich in der neuen Filiale auf einen abwechslungsreichen Mittagstisch und ein großes Angebot an der "Heißen Theke" freuen. Derzeit sucht Endres noch Verkäufer(innen) für das neue Team.

