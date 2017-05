Forchheim: Nächste "Pulse of Europe"-Demo steht an

Am Sonntag wehen auf dem Paradeplatz wieder die Europa-Fahnen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Forchheims Herzen schlagen wieder für Europa: Am Sonntag, 21. Mai, kann sich jeder, der für gemeinsame europäische Werte eintreten will, an "Pulse of Europe" auf dem Paradeplatz teilnehmen.

Am Puls der Zeit, am Puls von Europa: "Pulse of Europa" in Forchheim. © Athina Tsimplostefanaki



Die erste "Pulse of Europe"-Demo in Forchheim auf dem Rathausplatz war ein schon ein großer Erfolg, zuletzt waren am Muttertag trotz Regen rund 150 Teilnehmer zum Paradeplatz gekommen und hatten friedlich für die Idee Europa und EU demonstriert.

Die Organisatoren der nunmehr dritten Ausgabe von "Pulse of Europe" in Forchheim appellieren an alle Bürger, die die EU grundsätzlich schätzen und für erhaltenswert halten, dies durch ihre Anwesenheit zu zeigen. Die Kundgebung beginnt wie immer um 14 Uhr mit der Europa-Hymne.

ppr