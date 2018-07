Forchheim: Nager sorgt für Stromausfall in Reuth

Mittelspannungsstörung am ganz frühen Donnerstagmorgen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-REUTH - Am Donnerstagmorgen ist es zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh zu einer kurzzeitigen Mittelspannungsstörung gekommen. Sieben Trafostationen im Forchheimer Stadtteil Reuth waren wegen des Kurzschlusses stromlos.

Das teilen die Forchheimer Stadtwerke mit. Mitarbeiter der Stadtwerke waren dank automatischer Alarmierung über das Leitsystem schnell vor Ort und machten sich in der Trafostation Innere Mission ans Werk. So konnte die Stromversorgung in Reuth durch eine Netzumschaltung ab 5 Uhr wieder sichergestellt werden.

Die betroffenen Haushalte und ein größeres Gewerbegebiet bekamen den Stromausfall mit, es kam laut Stadtwerken aber zu „keinen nennenswerten Beeinträchtigungen“. Ursache für die Störung sei ein Nagetier an einem 20 Kilovolt-Mast gewesen.

Am Donnerstag standen tagsüber noch Restarbeiten an, um den Schaden komplett zu beheben. Die Stadtwerke Forchheim bedauern den Vorfall und bedanken sich bei den betroffenen Kunden für ihr Verständnis.