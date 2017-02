Forchheim: Närrische Siedler beschließen Faschingssaison

Abschlussveranstaltung mit Schlüsselübergabe im Kolpinghaus - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit viel Applaus, "Schwarz-Blau-Helau"-Rufen und der symbolischen Schlüsselübergabe haben die Forchheimer Narren im Kolpinghaus die Faschingssaison offiziell beendet.

Zum großen Abschluss liefen die Faschingsliebhaber noch einmal zur Hochform auf. Peter Lassner und Bernd Uttenreuther führten unterhaltsam durchs Programm und brachten das verkleidete Publikum mit ihren Scherzen zum Lachen.

Für Stimmung sorgten vor allem die Auftritte der Tanzgarden der Närrische Siedler Lichteneiche. Die Kindergarde begeisterte das Publikum gleich mit zwei Tänzen. Neben dem Marschtanz zeigten der Garde-Nachwuchs auch beim Showtanz "Cats", was er drauf hat. Der Gummibärentanz der Purzelgarde war ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung. Für viele Kinder war es der erste Fasching in der Garde.

Mit der Abschlusssitzung endet nicht nur die fünfte Jahreszeit, sondern auch die Regentschaft des Prinzenpaares Barbara I. und Matthias II.. Für beide ging damit eine aufregende Zeit zu Ende, sie bedankten sich bei den Närrischen Siedlern für die Unterstützung. Auch dem Kinderprinzenpaar wird der Fasching 2017 in Erinnerung bleiben: Für Prinz Paul I. war der Faschingsumzug der klare Höhepunkt, bei dem er "mehr Süßigkeiten essen als rausschmeißen" konnte.

Seiner Schwester Prinzessin Anna I. wurde die Ehre zu teil, den Rathausschlüssel an den als Mexikaner verkleideten Oberbürgermeister Uwe Kirschstein zurückzugeben. Der versprach, bis zum 11.11. gut darauf aufzupassen — auch wenn er die Rathaustüren wegen der anstehenden Sanierung momentan gar nicht aufschließen kann. "Schlüssel für Bruchbude", witzelten daher auch die Moderatoren.

Forchheims Kulturreferentin Katja Browarzik bedankte sich bei den Siedlern für ihr närrisches Treiben, bevor die Jugendgarde mit einem Marschtanz in neuen Kostümen die Veranstaltung beendete.

